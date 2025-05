Lo scrittore palermitano Giankarim De Caro al Salone Internazionale del Libro di Torino con il suo “Romanzo tascio-erotico siciliano” edito da Navarra

Condividi questo articolo?

“Sono felicissimo di tornare anche quest’anno al Salone Internazionale del Libro di Torino, l’emozione dell’incontro con i lettori è sempre molto forte”: con queste parole Giankarim De Caro, autore palermitano tra i più amati della scena letteraria nazionale contemporanea, commenta la propria partecipazione alla manifestazione in corso al Lingotto Fiere fino al 19 maggio.

Quest’anno lo scrittore partecipa con la sua ultima opera, “Romanzo tascio-erotico siciliano”, tra i libri di maggiore successo del 2024.

Una storia di disperazione e riscatto popolare ambientata a Palermo, di cui è protagonista Mariella, una lavoratrice in nero circondata dal degrado.

Tra ironia, comicità, paradossi e tragedie, il racconto prenderà una piega inaspettata che regalerà un finale aperto al cambiamento e alla speranza, come spesso accade nella narrazione di Giankarim De Caro.

“L’edizione 2025 del Salone Internazionale del Libro di Torino – commenta – ha scelto come tema portante le parole: un invito all’incontro, al dialogo e alla partecipazione che raccolgo volentieri, in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo”.

“Ringrazio Navarra Editore per il percorso che stiamo compiendo assieme – conclude – e che, oggi, ci ha condotto a condividere nuovamente questo evento in cui la letteratura incontra l’arte e l’attualità con lo sguardo attento alle dinamiche che attraversano la nostra società”.