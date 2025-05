A Palermo la collettiva d’arte “Emozioni a Mondello” a cura di Aurelia Canè. Gli artisti del “Gruppo Colorato” espongono le loro opere negli spazi dell’Antico Chiosco

Condividi questo articolo?

Le opere d’arte di alcuni tra i più significativi talenti artistici del panorama contemporaneo esposte in un luogo iconico, per i palermitani e non solo: la storica pasticceria “Antico Chiosco” in piazza Mondello, nell’omonima borgata marinara. “Emozioni a Mondello” è il titolo della collettiva artistica che sarà inaugurata alle 16:30 di venerdì 16 maggio: protagonisti, gli artisti del “Gruppo Colorato”, presieduto da Mauri Lucchese.

L’esposizione d’arte contemporanea si avvale della direzione artistica di Aurelia Canè, che ha curato anche la creazione grafica digitale.

Al progetto hanno aderito gli artisti Adriana Bonanno, Annita Borino, Silvana Buonamente, Rosario Calì, Aurelia Canè, Ferdinando Caronia, Chiara Costa, Blanca Patricia Cugurullo, Giusy Cullotta, Veronica De Maria Bergler, Anna Giulia Enrile, Carmen Frisina, Mario Giambanco, Cecilia Grutta, Nino Mamone, Vincent Mancino, Rossella Marino, Serenella Martorana, Gabriele Mastropaolo, Cinzia Mazzarella, Salvatore Modica, Giusy Montante, Madushan, Gina Nicolosi, Maria Orlando, Ignazio Pensavecchio, Rita Pipia, Marco Previti, Tony Purpura, Vittorio Randisi, Mariadele Raniolo, Fulvia Reyes, Fabio Riotta, Mario Rizzo, Marcella Rubino, Giuseppe Spinoso e Maria Rosa Tutone.

La presentazione e la critica delle opere sono affidate a Mauri Lucchese, che sarà presente al vernissage insieme alla professoressa Fulvia Reyes, presidente onorario del Gruppo Colorato e alla direttrice artistica Aurelia Canè.

Il team del Gruppo Colorato conferirà agli artisti partecipanti gli importanti Diplomi di Benemerenza.

Prevista e la presenza, in qualità di ospiti, della scrittrice Antonella Vinciguerra e dell’attrice Aurora “Rory” Quattrocchi.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni fino al 20 maggio a partire dalle 9:00 fino alle 20:00, con ingresso libero.

