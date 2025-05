Condividi questo articolo?

È in radio Simona Vaira con il nuovo singolo “Follia”, brano intenso e ipnotico, già disponibile in digitale (Hoop Music / Virgin Music Group).

«Con “Follia” voglio raccontare una storia, quella di una relazione tra due persone, legate da sentimenti e istinti, in modo indelebile ed inevitabile. Quella che è stata una sfida, un tormento e una crisi che ha portato ad una crescita. Nel brano – dice Simona Vaira – viene esposta, analizzata ed elaborata, fino a giungere alla consapevolezza che sarebbe una follia privarsi dell’opportunità di scoprire e provare emozioni, per la paura di lasciarsi andare. Il titolo del brano inizialmente voleva essere una citazione al romanzo di Patrick McGrath che appunto si intitola “Follia”. Durante la creazione, questa definizione, mi ha aiutata nella ricerca, perché era la parola al centro del mio schema per ispirarmi a quelle che potessero essere non solo le sensazioni legate alla perdita del controllo e all’irrazionalità ma riflettevo a come invece la parte razionale cercasse di catalogare questo trasporto fisico e mentale con un aggettivo che potesse dare un senso di allarme o classificarlo come sciocco nel doverlo assecondare.»

Simona Vaira nasce a Foggia, studia danza e recitazione e a 18 anni lascia la sua terra, per andare a studiare a Roma. Si diploma nel 2017 come attrice cinetelevisiva, all’Accademia Artisti di Roma, per poi vincere una borsa di studio che la porterà, per un anno, a Milano. Rientrata a Roma, consegue il diploma di attrice professionista all’Accademia triennale Stap Brancaccio, dove studia anche regia, musica, movimento scenico e drammaturgia, allargando i suoi studi, anche privatamente, fino alla conduzione televisiva e radiofonica. Lavora principalmente nel mondo del teatro, prendendo parte alla scrittura dei suoi testi, debuttando poi nei teatri romani e questo mondo di luci la porterà a viaggiare e raccontarsi altrove prendendo parte a vari spettacoli e musical. Studia canto, entrando a far parte di Hoop Music, con Giancarlo Genise ed è del marzo 2023, l’uscita della cover “Luna Piena”. La sua musica viaggia sulle note della fantasia, raccontando ciò che ha vissuto, che ha visto, intorno a sé e negli altri, vestendo i suoi brani di ritmo, luci e ombre, come tanti personaggi, di un unico grande spettacolo. Dopo aver pubblicato “Simili” e “Calma apparente“, per chiudere il 2024 lancia “La mia rosa”. Siamo nel 2025 e pubblica “Follia”, brano intenso e ipnotico, già disponibile in digitale, in radio da fine maggio.

Pubblicità