Catania Rete Gas: il punto sulla situazione di San Nullo e San Giovanni Galermo

A fare il punto sulla situazione del ripristino delle utenze a seguito del grave incidente di qualche settimana fa è in prima persona il sindaco di Catania, Enrico Trantino, tramite un post sui social. Lo riportiamo integralmente:

Sulla questione gas a San Giovanni Galermo comprendo che l’imperfetta comunicazione sui tempi di ripristino del servizio ha provocato comprensibili malumori. Purtroppo, il coinvolgimento e ferimento nello scoppio del tecnico che coordina i lavori ha determinato qualche problema nel fronteggiare la situazione che si è venuta a creare. Con il suo ritorno alla piena operatività, ho chiesto di definire un piano e cronoprogramma, sul cui rispetto incidono troppe variabili (presenza degli utenti a casa al momento della riattivazione, chiamate d’emergenza, disservizi in altre aree, etc.). Ritenevo però doveroso che i cittadini interessati avessero qualche informazione sullo stato dei lavori, comunque fornita sul sito di Catania Rete Gas.

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE UTENZE NELLE VARIE ZONE DI CATANIA

– ZONA 2 – QUARTIERE SAN GIOVANNI GALERMO – A NORD DELLA TANGENZIALE:

o L’Azienda ha esternalizzando il servizio di chiusura e riapertura dei singoli contatori alla ditta distributrice 2iRete Gas. A partire da Giovedì 13 p.v. si procederà alla chiusura mediante sigillo di ogni singola presa stradale il cui tempo stimato è di circa 5 giorni. Successivamente nella giornata di Venerdì 14 si procederà ad eseguire le operazioni propedeutiche per la messa in esercizio delle condotte in gas, analogamente a quanto è già stato fatto per il quartiere di Trappeto San Nullo. Successivamente le squadre di operai passeranno casa per casa per procedere alla riapertura dei singoli contatori con le procedure di sicurezza imposte dalla normativa gas. Si stima che tale operazioni saranno ultimate per la maggior parte degli utenti entro giorno 25 febbraio. Qualora il singolo utente non fosse presente verrà lasciato l’avviso affinchè possa contattare l’Azienda e fissare un nuovo sopralluogo per la riapertura. Si ribadisce che è ASSOLUTAMENTE VIETATO ED ESTREMAMENTE PERICOLOSO compiere qualsiasi manovra sul contatore in autonomia.

– ZONA 4 – TRAPPETO – SAN NULLO:

o Sono in corso le operazioni di riapertura delle utenze a cura della ditta Siciltecnoplus che dovrebbero ultimarsi entro 5 giorni (17-02-2025);

– ZONA 3 – TRAPPETO ALTA (A NORD DEL VIALE TIRRENO E FINO ALLA TANGENZIALE)

o Per la messa in esercizio è necessario effettuare la risoluzione del nodo idraulico compreso tra le vie Ustica e Galermo (A), ed inoltre necessario realizzare un tratto di condotta di circa 40m, lungo la via Sebastiano Catania (angolo via Galermo); Per tale attività si stima un tempo necessario tra affidamento dei lavori ed esecuzione degli stessi di 15 giorni (scadenza entro il mese di febbraio); inoltre l’Azienda Catania Rete Gas ha già provveduto con proprio personale alla chiusura preventiva dei contatori; Successivamente si procederà alla riapertura dei contatori con le stesse modalità descritte per la Zona 1 in un tempo stimato di giorni 3

– ZONA ROSSA (VIA GALERMO, TRA VIALE ANDREA DORIA E VIA USTICA, VIALE TIRRENO E STRADE LIMITROFE, VIA SANTA ROSA DA LIMA) :

o Al fine di restringere l’area oggetto di esplosione è necessario eseguire i seguenti interventi in un tempo stimato di giorni 10 a partire dall’ultimazione dei lavori eseguiti alla superiore ZONA 3):

 Punto 1) Viale Tirreno angolo via Galermo

• Chiusura delle condotte esistenti (n. 3 condotte);

• Realizzazione del nuovo collegamento tra le suddette vie al fine di rimettere in esercizio la via Galermo a sud del viale Tirreno;

 Punto 2a) e 2b) Via Geza Kertesz angolo via Santa Rosa dal Lima

• Chiusura della condotta gas lungo la via Geza Kertesz dopo la rotatoria di via Santa Rosa da Lima in direzione via Galermo;

• Ripristino condotta in corrispondenza della Via Geza Kertesz angolo via degli Ulivi;

 Punto 3) Via Galermo

• Chiusura della condotta gas a sud di via Abate Silvestri;