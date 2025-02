San Valentino, il “Centro d’arte Raffaello” di Palermo celebra l’amore con due opere straordinarie di Matteo Must e Zazzà D’Anna

Condividi questo articolo?

In occasione della festa degli innamorati, il “Centro d’arte Raffaello” di Palermo dedica le vetrine delle sue sedi a due straordinarie opere ispirate all’amore e alla passione.

Una doppia esposizione che unisce due linguaggi artistici diversi, ma complementari, per celebrare il sentimento universale dell’amore attraverso l’arte, confermandone la potenza del linguaggio come strumento unico per esprimere ed esaltare emozioni e veicolare messaggi profondi.

Nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9/E, Matteo Must presenta “L’infinito”, un’opera astratta che, con la sua forte declinazione cromatica, intende manifestare la profondità e l’eternità dell’amore.

Il suo mezzo espressivo, ricco di energia e astrazione, invita lo spettatore a perdersi in un viaggio emotivo senza confini.

In via Resuttana 414, Zazzà D’Anna firma un’installazione unica nel suo genere: una postazione ideale in cui le coppie possono fermarsi e dichiarare il proprio amore attraverso un bacio.

DUE VISIONI ARTISTICHE INTENSE E PERSONALI

Un gesto intimo e universale che diventa opera d’arte, trasformando lo spazio in un vero e proprio manifesto della connessione umana.

“L’arte ha il potere straordinario di parlare direttamente ai cuori – afferma Sabrina Di Gesaro, direttore artistico del “Centro d’arte Raffaello” – e di rendere tangibili emozioni e sentimenti che spesso non si riescono a esprimere con le parole”.

“Con questa iniziativa – aggiunge – vogliamo dare spazio a due visioni artistiche intense e personali che, pur nella loro diversità stilistica, condividono il desiderio di raccontare l’amore: la nostra missione è offrire agli artisti una piattaforma per esprimersi e al pubblico un’occasione per vivere un’esperienza emozionale autentica”.

Come da tradizione, il “Centro d’arte Raffaello” attribuisce al tema di San Valentino un significato ampio e trasversale, celebrando l’amore in tutte le sue sfaccettature.

Negli anni precedenti, la galleria ha reso omaggio all’amore per le donne e per gli animali.

“L’amore – osserva ancora la dottoressa Sabrina Di Gesaro – non conosce confini, colori o connotazioni rigide, ma si manifesta come un sentimento universale, capace di attraversare ogni barriera e di parlare al cuore di ciascuno di noi”.

“Questa esposizione – conclude – è un invito a fermarsi, a riflettere e a lasciarsi coinvolgere da un linguaggio visivo che trasforma l’amore in arte e l’arte in emozione”.

Il “Centro d’arte Raffaello” rinnova così l’impegno a essere non solo un luogo espositivo, ma uno spazio vivo, dove l’arte diventa un ponte tra l’individuo e i sentimenti più profondi, regalando a tutti un San Valentino indimenticabile.

