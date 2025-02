Allo spazio espositivo “Experience” di Palermo la collettiva “Tra Rabbia e Assertività” a cura di Leonarda Zappulla

Condividi questo articolo?

“Tra Rabbia e Assertività” è il titolo della collettiva che sarà inaugurata sabato 22 febbraio alle 18:00 allo spazio espositivo “Experience” in via delle Croci 16 a Palermo.

A cura di Leonarda Zappulla, storico e critico d’arte, la mostra propone le opere di Alice Anti, Anna Maria Belli, Daniela Biella, Luigina Fernanda Paola Cerrina, Lia Chia, Stefania Corvino, Letizia Cucciarelli, Francesco Delli Noci, Eleonora Furno, Leonardo Furno, Augusto Gennari, Marco Grechi (Mark), Paolo Luise, Maria Natali, Alessandra Pernarella, Paolo Residori, Dario Romano, Davide Romano, Paola Salomè e Maria Scalia.

Le opere saranno fruibili fino al 28 febbraio, da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00; il sabato, solo su appuntamento.

Lo spazio espositivo “Experience”, dunque, prosegue il proprio viaggio nelle emozioni umane con una mostra che affronta il tema della rabbia, complesso e spesso frainteso.

TRASFORMARE IL CONFLITTO IN DIALOGO

“Troppe volte considerata un sentimento da reprimere – afferma la dottoressa Leonarda Zappulla, curatrice di “Experience” – la rabbia è in realtà un’energia potente che, se canalizzata con consapevolezza ed espressa con assertività, può trasformarsi in un prezioso strumento di affermazione personale”.

“Attraverso le opere esposte – aggiunge – esploreremo le molteplici sfumature di questa emozione offrendo al pubblico spunti di riflessione su come manifestare i propri sentimenti e i propri pensieri in maniera costruttiva nei confronti del prossimo”.

“L’arte diventa così un mezzo per comprendere che l’assertività non è la negazione del conflitto – sottolinea Leonarda Zappulla – ma la capacità di trasformarlo in dialogo, senza sopraffazione né aggressività”.

“Questa mostra – conclude – invita a un confronto autentico con sé stessi e con gli altri, promuovendo una comunicazione che dia voce alle emozioni senza rinunciare al rispetto e alla diplomazia”.

In occasione del vernissage, si terrà la presentazione delle opere esposte con il percorso sensoriale e un cocktail di benvenuto.

L’ingresso è libero.

