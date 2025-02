A Palermo per i dieci anni dello “Spazio Donna Zen” spettacolo “Io mortah live” di Laura Formenti.

Condividi questo articolo?

Sabato 22 febbraio al circolo Arci Tavola Tonda (via Paolo Gili 4) di Palermo, ci sarà la grande festa conclusiva per i dieci anni dello Spazio Donna Zen, dove tutta la città è invitata a partecipare. Si parte alle 21 con gli spettacoli di stand up comedy che vedranno protagoniste le donne dello Spazio Donna, Celeste Siciliano e per finire lo spettacolo “Io mortah live” di Laura Formenti.

Dissacrante, ironica e sfacciatamente onesta, Laura Formenti è una delle più note stand up comedian italiane. Comica, attrice e performer, attraverso la stand up comedy offre punti di vista inusuali su varie tematiche facendo satira sociale. Dai monologhi sull’interruzione di gravidanza a quelli sulla pillola del giorno dopo, dal tema delle molestie a quello della disabilità, sul palco il suo sarcasmo non ha paura di affrontare alcun tema.

Intraprendente quando serve, arguta quanto basta, come una Mrs Maisel moderna racconta le differenze di genere, l’essere single (e cose da non dire), s’immagina uomo e si immagina se Dio fosse donna. Episodi autobiografici e situazioni paradossali diventano il contesto per prendersi gioco attraverso la comicità della società di oggi con tutte le sue contraddizioni, tra politically correct e un sessismo generalizzato.

Ci sono nature morte, mani morte, binari morti.

Ci sono parti di noi che muoiono col passare del tempo per farci vivere nuove vite.

Ci sono persone che muoiono di noia, di sonno, di paura.

Altre si chiedono se la h in fondo a mortah è un errore ortografico, scuotono la testa e dicono: “l’italiano è morto”. E poi ci sono spettacoli vivi che sarebbero morti senza il pubblico ed è un peccato non vederli dal vivo finché si è vivi… perché si ride molto. Moltissimo. Da morireh.

A seguire corner musicale a cura di Franca.

Pubblicità