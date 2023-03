Termini Imerese, BCsicilia presenta il libro “Squadra e Compasso. Valori e idee della Massoneria”

Organizzato da BCsicilia, dal Circolo Margherita e da Edizioni Arianna, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta domani sabato 1 aprile 2023 alle ore 17,30 presso il Salone delle feste del Circolo Margherita in Piazza Duomo a Termini Imerese, il volume di Giovanni Iannuzzo “Squadra e Compasso. Valori e idee della Massoneria”. Dopo Saluti di Giacinto Lo Faso, Presidente del Circolo Margherita sono previsti gli interventi di Arianna Attinasi, Editrice e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Sarà presente l’Autore. Per informazioni: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076. Fb BCsicilia Tw BCsicilia.

Il libro. “Squadra e compasso. Valori e idee della Massoneria” non è un libro ‘a favore’ della Massoneria e non è scritto con l’idea di dover difendere a tutti i costi l’istituzione massonica in maniera velleitaria e acritica. Tenta invece di analizzare in maniera obiettiva la Massoneria, nei propri valori e principi, così come nei suoi difetti. L’assunto centrale del libro è infatti proprio la constatazione che la Massoneria, come ogni istituzione, essendo costituita da uomini, da persone -difettuali e imperfetti per definizione – ha i propri limiti ed i propri difetti storici, sociali ed ideologici. Ma è perfettibile perché fondata su principi e valori importanti, idee emblematiche e forti, come la libertà, l’eguaglianza, la fraternità (la ‘triade’ dell’Illuminismo), tolleranza. E’ proprio in questi principi e in questi valori che la Massoneria trova la sua stessa ragion d’essere: percorrere un sentiero di ‘perfettibilità’ dell’essere umano, individualmente e socialmente, che ne favorisca la crescita spirituale e morale, per portarlo ad una nuova consapevolezza di se stesso e degli altri. E’ un percorso esoterico che ha l’obiettivo di trasformare dei principi ideali (propri della cosiddetta ‘massoneria speculativa’), in prassi quotidiana (la massoneria operativa). Chiaro e lineare nella esposizione, “Squadra e compasso” è una descrizione obiettiva e ragionevolmente critica non solo di cosa è oggi la Massoneria, ma soprattutto di cosa potrebbe o dovrebbe essere.

L’autore. Giovanni Iannuzzo è medico psichiatra e psicoterapeuta, psicosomatista ed etnopsichiatra. Ha svolto attività di ricerca all’Università di Messina, per poi avviarsi all’attività ospedaliera e territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale, dove è stato coordinatore e responsabile di diverse unità operative psichiatriche. Attualmente svolge attività libero professionale. Studioso eclettico, dai molteplici interessi ha affiancato alla sua attività clinica in psichiatria la ricerca in aree scientifiche ‘non ortodosse’ come la parapsicologia, le pratiche mediche e psichiatriche tradizionali e i ‘guaritori’. E’ autore di centinaia di articoli, su riviste italiane e internazionali, e di 15 volumi su tematiche afferenti alle scienze del comportamento. E iscritto alla Massoneria e fa parte della “Libera Loggia Giordano Bruno” di Termini Imerese.

