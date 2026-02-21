La regista catanese Giulia Cosentino al Cinema King di Catania

Condividi questo articolo?

Il 25 febbraio la regista catanese Giulia Cosentino, in corsa ai David di Donatello con il corto “Le prime volte”, racconta le riprese del suo ultimo film al Cinema King di Catania

Mercoledì 25 febbraio alle ore 16:00 al Cinema King la regista catanese Giulia Cosentino, in corsa ai David di Donatello con il corto “Le prime volte”, realizzato insieme a Perla Sardella, incontra il pubblico per raccontare le riprese del film 22 dicembre (2025), realizzate a Catania.

Già autrice di Lui e io, Perché scappi?, Le prime volte, Giulia Cosentino è regista, sceneggiatrice e ricercatrice. Nata a Catania, si è laureata in Cinema e Arti Visive presso l’Università Roma Tre, la Sorbona Nouvelle di Parigi, la Nova di Lisbona e la Pompeu Fabra di Barcellona. Nel 2022 ha vinto il Premio Solinas per la migliore sceneggiatura per un lungometraggio. Attualmente lavora come sceneggiatrice e regista.

22 dicembre (2025) continua nel solco della sua ricerca su desiderio e identità femminile: tra ricordi e dubbi, una donna di trent’anni si interroga sulle sue scelte di vita.

Progetto realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Nella foto. Giulia Cosentino