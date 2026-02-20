Nel teatro del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati ecco il progetto “Running on Jazz” del Giulia La Rosa 4et

Condividi questo articolo?

Secondo emozionante atto del “Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro” edizione 2026, domani, sabato 21 febbraio alle 21 nel teatro del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati in via dello Stadio 19.

In scena, il Giulia La Rosa 4et con il suo nuovo progetto musicale: “Running on Jazz”.

“Running on Jazz” è un progetto musicale che incarna e si evolve a partire dalla vibrante energia del Jazz: la sua spontaneità, la sua libertà. e il suo flusso in continua evoluzione. Le note sembrano “correre” senza confini, intrecciando ritmo, blue note e poliritmi in improvvisazioni che oscillano elegantemente tra timbri e tessiture.

La musica sfuma nel silenzio per poi risorgere, trasformando i diversi colori musicali in pura libertà espressiva, in tutte le sue sfumature jazzistiche. I musicisti che partecipano a questo progetto sono legati da una profonda amicizia e da anni di esibizioni condivise. La loro arte traspare attraverso virtuosismo, poesia, sensibilità e tecnica raffinata. Con un suono rotondo e un’interazione dinamica, creano tensione e rilassamento, evolvendo insieme in un’interazione musicale coesa e decisa.

Sul palco saliranno

Giulia La Rosa – Voce

Andrea Beneventano – Pianoforte

Stefano Cantarano – Contrabbasso

Massimiliano De Lucia – Batteria

musicisti di fama e prestigio nazionale e internazionale, che compongono quello che è il quartetto ufficiale di Giulia La Rosa, basato a Roma.

La serata si avvarrà della introduzione e conduzione di Riccardo Gangemi, istrionico artista multidisciplinare che accompagna le serate della rassegna con interviste e gustosi “fuoriprogramma” artistici e musicali.

Giulia La Rosa nasce in Sicilia, terra che unisce mare e lava. E proprio gli elementi naturali così forti e contrastanti forgiano prepotentemente il suo spirito, armonizzandosi in un canto che è sì musica e istinto, ma sonda senza limiti di mezzi le infinite profondità del mare e le asperità graffianti della terra.

Cantante Jazz, Autore e Musicoterapeuta, Esperta di Improvvisazione tematica. Interpretazione e Canto Emozionale, tecnica che adopera integrando emozione e voce. Si è formata attraverso studi tecnici in Italia ed Europa.

Presente nel mondo del Jazz da tanti anni con apparizioni sporadiche ma preziose dovute alla sua indole riservata ed intimista; esprime con il suo richiamo caldo questa natura silvestre terrigna, e con grande fascino vocale incanta i suoi ascoltatori.

L’album “Running on Jazz”, che oltre ai musicisti del Giulia La Rosa 4et ospita Giovanna Famulari al violoncello e Giulia Salsone alla chitarra, è uscito il 12 Dicembre 2025, caratterizzato dalla ricerca di un repertorio Jazz che unisce tradizione e sonorità Afro e Contemporanee con arrangiamenti molto ben curati.

«Una componente stilistica che mi appartiene – racconta Giulia La Rosa parlando del repertorio – è la mia grande passione per la Poliritmia e quindi il Mood Afrojazz. Nei brani come “Caravan’’ e “Footprints’’ si avverte questo colore e calore dell’Africa, per poi continuare nel faster swing di “Lover”.

Entrare nell’interpretazione, è per me, la possibilità di potere essere credibile, come un anello che fonde la parola alla nota musicale, diventando un unico colore, in un unico suono e per tale, la scelta delle ballads come “You’ve Changed’’ e “The Good Life’’ non è casuale, perché sono brani di grande bellezza ed estrema intensità, adatti alla mia voce e soprattutto alla mia Anima.

Ogni concerto è sempre un viaggio tutto da scoprire, è un’esperienza irripetibile, tra suoni, emozioni e storie che si sviluppano sul palco, spesso con un legame profondo tra artista e pubblico».

Alla richiesta di ulteriori indiscrezioni, ci risponde: «il pubblico, per me deve vivere la sorpresa del repertorio».

Arrivato alla 12a stagione, il “Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro” è l’appuntamento invernale/primaverile dall’associazione Musikante del Presidente e Direttore Artistico Antonio Petralia.

7 appuntamenti con il grande jazz in un teatro dalle caratteristiche assolutamente consone ad un ascolto di qualità e alla piena e piacevole fruizione di spettacoli di alto livello.

Questo il calendario del Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro:

06/02/2026 Anita Vitale 4et

21/02/2026 Giulia La Rosa 4et

14/03/2026 Alberto Gurrisi 4et

28/03/2026 Klaus Bellavitis Trio

18/04/2026 Raffaele Genovese 4et

16/05/2026 Alessio Zoratto 4et

Nella foto, Beneventano – La Rosa