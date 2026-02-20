Palermo. Presentazione del libro “Menopausa libera da vampate e pregiudizi” con l’autrice Grazia Sferrazza

Condividi questo articolo?

21 febbraio presentazione del libro “Menopausa libera da vampate e pregiudizi” con l’autrice Grazia Sferrazza

6 marzo presentazione del libro: “L’umorismo non salverà il mondo ma salverà te dal mondo!” di Laura Formenti e la sera il suo spettacolo di stand-up comedy show “Filosofia Zen”

16 aprile Incontro–formazione con Francesca Svanera

22 maggio presentazione del libro “Male-dette” con l’autrice Stefania Doglioli

Undici anni di impegno quotidiano per l’empowerment delle donne nel quartiere Zen di Palermo. L’associazione Handala festeggia l’anniversario dello Spazio Donna Zen, luogo di ascolto, formazione e relazione, aprendo le porte alla città con una rassegna di incontri, presentazioni di libri, laboratori e iniziative culturali che raccontano una parte dello Zen spesso invisibile.

La rassegna, in programma tra febbraio e maggio 2026, si intitola “Corpi indisciplinati”: un titolo che parla di libertà. Libertà dei corpi che non si lasciano addomesticare, delle voci che emergono dai margini, delle storie che rifiutano regole imposte e linguaggi convenzionali. Corpi che ridono, desiderano, cambiano, disobbediscono alle narrazioni dominanti.



Libri, risate e parole necessarie sono l’anima della rassegna: la scrittura come gesto politico e affettivo, la risata come atto di resistenza, le parole come strumenti per nominare ciò che spesso resta invisibile o taciuto. “Corpi indisciplinati” è un invito a leggere, ascoltare e incontrarsi, lasciando che storie e corpi restino felicemente indisciplinati.

Lo Spazio Donna Zen, gestito e animato dall’associazione Handala, è da undici anni un presidio sociale e culturale nel quartiere, capace di generare legami e percorsi di consapevolezza. La rassegna è realizzata grazie alla raccolta fondi Lucy – la biblioteca delle donne, che si è conclusa nel mese di maggio scorso sulla piattaforma Eppela, con il sostegno di MSD Crowd Caring. Lucy – la biblioteca delle donne dello Zen fa parte delle biblioteche diffuse di booq -bibliofficina di quartiere.

IL PROGRAMMA

21 febbraio 2026

Laboratorio

Praticare la bio-menopausa: il segreto del benessere

condotto da Grazia Sferrazza

Ore 15 – SpazioDonna Zen (sold out)

Presentazione del libro

Menopausa libera da vampate e pregiudizi

con l’autrice Grazia Sferrazza

Ore 18 – Spazio Donna Zen

6 marzo 2026

Presentazione del libro

L’umorismo non salverà il mondo ma salverà te dal mondo!

(edizioni Sperling & Kupfer)

con l’autrice Laura Formenti

Ore 17.30 – Spazio Donna Zen

Spettacolo di stand-up comedy

Filosofia Zen

Stand-up comedy dello Spazio Donna Zen

Laura Formenti Stand Up Comedy Show

Ore 21 –Arci Tavola Tonda, Cantieri Culturali alla Zisa