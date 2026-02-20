Palermo. Presentazione del libro “Menopausa libera da vampate e pregiudizi” con l’autrice Grazia Sferrazza

21 febbraio presentazione del libro “Menopausa libera da vampate e pregiudizi” con l’autrice Grazia Sferrazza
6 marzo presentazione del libro: “L’umorismo non salverà il mondo ma salverà te dal mondo!” di Laura Formenti e la sera il suo spettacolo di stand-up comedy show “Filosofia Zen”
16 aprile Incontro–formazione con Francesca Svanera
22 maggio presentazione del libro “Male-dette” con l’autrice Stefania Doglioli
Undici anni di impegno quotidiano per l’empowerment delle donne nel quartiere Zen di Palermo. L’associazione Handala festeggia l’anniversario dello Spazio Donna Zen, luogo di ascolto, formazione e relazione, aprendo le porte alla città con una rassegna di incontri, presentazioni di libri, laboratori e iniziative culturali che raccontano una parte dello Zen spesso invisibile.
La rassegna, in programma tra febbraio e maggio 2026, si intitola “Corpi indisciplinati”: un titolo che parla di libertà. Libertà dei corpi che non si lasciano addomesticare, delle voci che emergono dai margini, delle storie che rifiutano regole imposte e linguaggi convenzionali. Corpi che ridono, desiderano, cambiano, disobbediscono alle narrazioni dominanti.
Libri, risate e parole necessarie sono l’anima della rassegna: la scrittura come gesto politico e affettivo, la risata come atto di resistenza, le parole come strumenti per nominare ciò che spesso resta invisibile o taciuto. “Corpi indisciplinati” è un invito a leggere, ascoltare e incontrarsi, lasciando che storie e corpi restino felicemente indisciplinati.
Lo Spazio Donna Zen, gestito e animato dall’associazione Handala, è da undici anni un presidio sociale e culturale nel quartiere, capace di generare legami e percorsi di consapevolezza. La rassegna è realizzata grazie alla raccolta fondi Lucy – la biblioteca delle donne, che si è conclusa nel mese di maggio scorso sulla piattaforma Eppela, con il sostegno di MSD Crowd Caring. Lucy – la biblioteca delle donne dello Zen fa parte delle biblioteche diffuse di booq -bibliofficina di quartiere.
IL PROGRAMMA
21 febbraio 2026
Laboratorio
Praticare la bio-menopausa: il segreto del benessere
condotto da Grazia Sferrazza
Ore 15 – SpazioDonna Zen (sold out)
Presentazione del libro
Menopausa libera da vampate e pregiudizi
con l’autrice Grazia Sferrazza
Ore 18 – Spazio Donna Zen
6 marzo 2026
Presentazione del libro
L’umorismo non salverà il mondo ma salverà te dal mondo!
(edizioni Sperling & Kupfer)
con l’autrice Laura Formenti
Ore 17.30 – Spazio Donna Zen
Spettacolo di stand-up comedy
Filosofia Zen
Stand-up comedy dello Spazio Donna Zen
Laura Formenti Stand Up Comedy Show
Ore 21 –Arci Tavola Tonda, Cantieri Culturali alla Zisa