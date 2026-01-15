“Tutto Normale” il nuovo singolo inedito di Roxy B.

Condividi questo articolo?

brano vibrante ed intenso, scritto e composto come sempre con Antonio Esposito e Luca Rustici, che ha curato anche gli arrangiamenti, già in radio e disponibile in digitale.

“Il titolo di questo brano, scritto non molto tempo fa, sintetizza la tendenza a normalizzare dinamiche relazionali disfunzionali, per evitare di affrontare la realtà che si sta vivendo e per paura di rimanere soli. Io – afferma Roxy B. – vorrei comunicare che è necessario acquisire la capacità di distinguere tra amore e dipendenza affettiva. Leggersi dentro, con coraggio, per comprendere cosa davvero ci sta spingendo verso qualcuno. Prestare attenzione ai suoi comportamenti, perché sono questi – non le sue parole – a rivelarci il suo livello di maturità emotiva ed i reali sentimenti che nutre verso di noi. Il fatto è che, il più delle volte, ciò che ci muove, in una relazione, è il bisogno di riempire i vuoti dentro di noi e di curare le reciproche ferite interiori. Spesso – prosegue l’artista – scambiamo per amore le sensazioni forti che l’altra persona ci fa provare: ci sentiamo persi e abbandonati quando lei si allontana emotivamente da noi e pieni di gioia quando, col suo riavvicinamento, ci ricompensa della sofferenza patita a causa della sua assenza. Il tutto in un ciclo senza fine e sempre più serrato. Il vero amore, invece, non procura dolore, né picchi di felicità, ma dona serenità, sicurezza e presenza costanti. È il luogo dove ci si può esprimere senza paura di essere giudicati, dove si trova ascolto e sostegno, senza doverli chiedere, dove si può lavorare insieme per risolvere gli inevitabili conflitti, senza subire volontà di sopraffazione. Credo che comprendere queste differenze sia fondamentale per migliorare la nostra vita di relazione.”Anche per questo singolo l’artista si è affidata, per la regia del video, a Salvatore Maiorano che lo ha ideato e realizzato. Il video traspone in immagini la parabola emotiva descritta nel brano. Racconta di una giornata trascorsa in solitudine e nell’indifferenza degli altri, tra riflessioni ed emozioni contrastanti, fino al ritorno a casa, quella casa da cui si era tentato di fuggire.

Roxy B. è una cantante di origine abruzzese, milanese di adozione. Voce ruvida e sensuale che si fa interprete di un pop sofisticato, dalle sonorità anni ’80. Da sempre appassionata di musica e di canto, cresce ascoltando soprattutto le grandi voci femminili americane del jazz, blues, soul e bossa nova (Ella Fitzgerald, Irma Thomas e Astrud Gilberto, per citarne alcune).

Durante gli anni dell’università, si esibisce in alcuni locali abruzzesi. Solo molti anni dopo, la pausa forzata del lockdown crea lo spazio necessario per farla riavvicinare al canto e questa volta non solo per il piacere di cantare, ma soprattutto per il bisogno di conoscere la propria voce e scoprirne tutte le potenzialità.

Nel 2020, Roxy B. inizia a studiare canto con Daniela Carelli e nel 2023, come parte del proprio percorso didattico, registra la cover di “Poesia” di Riccardo Cocciante, nella versione di Patty Pravo, con lo pseudonimo di Bise. Roxy B. continua i suoi studi con il cantante lirico Salvatore Cilia e la jazzista Elisabetta Guido, suoi attuali vocal coaches. Nel frattempo arricchisce il suo bagaglio artistico frequentando corsi di recitazione cinematografica e teatrale, partecipando a workshop di improvvisazione teatrale e laboratori residenziali di teatro danza.

“Per amore”, scritto da lei con Antonio Esposito e Luca Rustici, è il singolo uscito a fine 2024 seguito da “Siamo Noi”. Per l’estate 2025, ha pubblicato “Crash” e il 12 settembre “Questa notte”, brano sofisticato e introspettivo che aiuta a confrontarsi con il cambiamento. Torna nel 2026 con una serie di altri singoli partendo da “Tutto Normale”, proseguendo la collaborazione con Esposito e Rustici.