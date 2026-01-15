Apre a Catania il Parcheggio Fleming, nuovo servizio privato a supporto dell’area Milo–San Luigi

Condividi questo articolo?

Tariffe a partire da 2 euro ma anche agevolazioni e formule dedicate alle esigenze dei cittadini: studenti universitari, utenti dei servizi sanitari, lavoratori o residenti.

Una risposta concreta alla cronica carenza di posti auto in una delle zone più trafficate di Catania: è entrato in funzione al Viale Fleming (angolo via Ingegnere), il Parcheggio Fleming, nuovo servizio privato a supporto dell’area Milo-San Luigi.

La struttura è stata realizzata dalla Società Fleming srl con l’obiettivo di offrire un valido supporto all’interscambio tra mobilità privata e trasporto pubblico. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24 con tariffe a partire da 2 euro ma soprattutto la possibilità di agevolazioni e formule dedicate alle esigenze dei cittadini.

Il Parcheggio Fleming è un’infrastruttura che va ad integrarsi con quelle pubbliche già esistenti, contribuendo a migliorare l’accessibilità e la vivibilità di un’area della città destinata a diventare sempre più centrale e strategica.

“La struttura – spiega Adolfo Polizzi, socio di Fleming srl – è situata proprio di fronte all’Ospedale San Luigi che a breve diventerà Ospedale di Comunità e Casa della Comunità, con un prevedibile aumento degli accessi per visite ambulatoriali, controlli e prestazioni sanitarie. Si trova inoltre in una posizione altamente accessibile e cioè a circa 20 metri dalla fermata del bus BRT e a 100 metri dalla stazione metro Milo. Potrà agevolare non solo i cittadini ma anche i turisti che più facilmente potranno raggiungere e quindi visitare il centro storico della nostra città”.

Il Parcheggio Fleming si pone infine come un’opzione utile anche per studenti universitari e frequentatori della zona che quotidianamente si scontrano con la presenza di un numero limitato di stalli pubblici, spesso insufficienti rispetto alla domanda reale. Il nuovo servizio agevolerà i cittadini, offrendo loro una soluzione ordinata e più facilmente fruibile rispetto alla sosta su strada.