Messina, riqualificazione e sicurezza della viabilità provinciale: in corso interventi Tipoldo–Larderia

Fondi della legge 159/2019 (comma 883) per le annualità 2022–2023 resi disponibili dalla Regione Siciliana nel 2025 grazie alla rimodulazione di Palazzo dei Leoni

Prosegue il programma della Città Metropolitana di Messina per la riqualificazione della viabilità provinciale urbana, un piano articolato in quattro progetti complessivi che punta a migliorare sicurezza e funzionalità delle arterie interessate. Il percorso è sostenuto dai fondi della legge 159/2019, comma 883, relativi alle annualità 2022–2023 e resi disponibili dalla Regione Siciliana a fine 2025 grazie alla rimodulazione effettuata da Palazzo dei Leoni.

All’interno di questo quadro si colloca la progettazione degli interventi previsti sulla Strada Provinciale 39 Tipoldo–Larderia, che prevede la realizzazione di nuovi parapetti e ulteriori opere di messa in sicurezza. La progettazione in corso sarà sviluppata adottando le normative più avanzate in materia di sicurezza stradale, con l’obiettivo di garantire standard elevati e soluzioni tecniche adeguate alle caratteristiche del territorio. Al termine della fase progettuale si procederà alla gara d’appalto e, successivamente, all’esecuzione dei lavori.

In risposta alle preoccupazioni espresse recentemente dai cittadini della frazione di Tipoldo tramite una petizione, la Città Metropolitana sottolinea che la S.P. 39 è stata costantemente attenzionata negli ultimi anni e che la nuova progettazione terrà conto delle esigenze manifestate dalla comunità locale. Nell’ultimo quadriennio sono stati investiti 888.759 euro per lavori di scarifica e bitumazione su circa 8 chilometri di tracciato, oltre a interventi di manutenzione ordinaria, come la ripetuta scerbatura delle aree circostanti. Grazie a questi interventi l’arteria è rimasta sempre percorribile e sicura, in attesa delle ulteriori migliorie previste dal nuovo progetto.

Palazzo dei Leoni ribadisce il proprio impegno nel mantenimento e nella riqualificazione della rete viaria provinciale, attraverso un’azione che unisce programmazione, progettazione e interventi concreti. La S.P. 39 Tipoldo–Larderia rientra pienamente in questo percorso, che proseguirà con la consueta attenzione alle esigenze delle comunità locali e con l’obiettivo di garantire livelli sempre più elevati di sicurezza per tutti gli utenti della strada.