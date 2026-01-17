Catania. Presentato il libro di Rosita Grillo “L’Ospedale di Santa Marta o degli Incurabili”

Condividi questo articolo?

La conoscenza della storia della nostra città passa anche attraverso lo studio delle istituzioni che ne hanno segnato lo sviluppo urbano e sociale. In questo solco si colloca il volume di Rosita Grillo “L’Ospedale di Santa Marta o degli Incurabili di Catania. XVIII–XIX secolo”, che si inserisce nella tradizione degli studi dedicati alla crescita storica e urbanistica di Catania, proseguendo l’importante lavoro avviato dal professor Mario Alberghina.

“Desidero ringraziare la dott.ssa Rosita Grillo, l’assessore Andrea Guzzardi e tutti i consiglieri del III municipio – afferma la presidente di “Borgo-Sanzio” Maria Spampinato – l’appuntamento di oggi rappresenta un viaggio nell’evoluzione del tessuto urbano cittadino tra il XVI e la fine del XIX secolo, per poi concentrare l’attenzione sull’Ospedale di Santa Marta, situato nel quartiere dell’Antico Corso”.

Concepita secondo una visione innovativa e illuminata per l’epoca, la struttura rappresentò il primo lazzaretto del territorio etneo destinato alla cura dei malati incurabili, assumendo un ruolo centrale nella storia dell’assistenza sanitaria e sociale della città. Attraverso un’attenta analisi degli studi storici esistenti, arricchita da una significativa documentazione inedita reperita presso l’Archivio di Stato di Catania, il libro restituisce un quadro approfondito del valore umano, sociale e istituzionale di questa importante realtà.