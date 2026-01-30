“Amici del Teatro di Nicolosi”: in scena “Fiat voluntas dei” al Teatro Comunale Giordana Di Stefano

Condividi questo articolo?

La Compagnia “Amici del Teatro” di Nicolosi, nata nel 1971, inaugura la rassegna teatrale 2026 sabato 31 gennaio, alle ore 21.00, con replica domenica 1 febbraio alle ore 18.00, al Teatro comunale di Nicolosi Giordana Di Stefano con il classico in tre atti di Giuseppe Macrì “Fiat voluntas dei”, diretto da Maria Pulvirenti. In scena Nino Bonanno (Padre Attanasio), Agata Tarso (Donna Billonia/Perpetua), Stefano Mazzaglia (Don Vincenzino/Sindaco), Roberta Cannella (Mara), Antonio Contarino (Paolino), Grazia Chiara Di Gregorio (Anna), Maria Grazia Torre (Donna Barbara), Giovanni Emmanuele (Don Gaetano Maravigna), Bernardo Cosentino (Don Girolamo), Pippo Grillo (Disinfestatore), Giuseppe Di Gregorio (Aiutante Disinfestatore), Giovanni Di Gregorio (Muratore), Mimma Nicoloso (Mena) e le piccole Lara Petralia e Carla Maria Chiesa. La scenografia è di Ignazio Danzuso e Carlo Antonio Russo, i costumi di Graziella Villardita, luci e suono di Orazio Caruso e Giuseppe Caponnetto.

“Fiat voluntas dei”, scritta nel 1923 dal commediografo catanese Giuseppe Macrì appartiene a quelle opere considerate di tradizione nell’ambito del teatro popolare e dialettale ed è tra le commedie più rappresentate ed amate dal pubblico. La vicenda è nota a tutti e vede protagonista un parroco di campagna, padre Attanasio, si lascia spesso trascinare a fin di bene nelle dispute e vicende familiari dei suoi amati parrocchiani. Deve poi calmare il sindaco del paesello eccessivamente geloso, correre a redarguire la moglie troppo leggera. Deve assecondare i sentimenti di un bravo giovane di distinta famiglia per aiutarlo a vincere la resistenza dei genitori che avversano le sue nozze con la figlia del macellaio. E quindi a persuadere, con la miglior buona grazia, il macellaio che il giovane non mira alla dote, ma è veramente innamorato. Una commedia brillante ricca di intrighi e storie di una Sicilia antica e tradizionalmente popolare, per un lavoro che è stato cavallo di battaglia del grande Angelo Musco.

Gli altri due lavori della stagione sono previsti, il 18 ed il 19 aprile, alle 21.00 e alle 18.00, con gli Amici del Teatro nella commedia brillante in tre atti “L’amico di papà” di Eduardo Scarpetta, riduzione in siciliano e adattamento di Nuccio Pappalardo, regia di Nino Bonanno e poi chiusura di stagione il 30 e 31 maggio (sempre ore 21.00 e 18.00) con la Compagnia del Teatro Stabile di Mascalucia Mario Re con la commedia brillante in tre atti “U Contra” di Nino Martoglio, regia di Rita Re.

“Quest’anno per la nostra Rassegna – spiega Maria Pulvirenti, presidente della compagnia – abbiamo scelto tre commedie brillanti che saranno interpretate dagli attori storici della Compagnia e che siamo certi sapranno divertire il nostro pubblico offrendo un pò di leggerezza, che non guasta mai, in un periodo sociale e storico attraversato da tanta violenza ed instabilità. Tre opere come “Fiat voluntas dei”, “L’amico di papà” ed “U Contra” che ci consentono di continuare a promuovere la conoscenza e la circolazione della nostra lingua, il siciliano e a mantenere viva tradizione ed appartenenza attraverso il racconto divertente della vita”.