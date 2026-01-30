Al Foyer del Teatro Massimo a Catania si terrà domenica 1 febbraio il premio “Luigi Maina”

Condividi questo articolo?

Si è svolta, presso il Foyer del Teatro Massimo a Catania, la presentazione del Premio Luigi Maina“, promossa e organizzata dalla Fondazione Sant’Agathae, presieduta da Rosario Scandurra. I membri della giuria, dopo un’attenta valutazione, hanno conferito il premio “Luigi Maina” 2026, al Dirigente Generale di pubblica sicurezza Dr. Giuseppe Bellassai, da sempre adoperato nelle attività di contrasto al fenomeno criminalità, controllo del territorio, un impegno costante orientato all’interesse del cittadino e alla risoluzione concreta dei problemi. Dal 2 ottobre 2023, ha preso in mano le redini della Questura di Catania.

La consegna del premio, che consiste in una “Tavoletta”, realizzata in esclusiva per la “Fondazione”, dal maestro orafo Ugo Longobardo, si svolgerà, domenica 1 febbraio 2026, in occasione del concerto dedicato a S. Agata, al Teatro Massimo Bellini.

Presente il Presidente Fondazione “Sant’Agathae” Rosario Scandurra il conduttore della serata Ruggero Sardo

Il premio con epigrafe “mentem sanctam spontaneam, honorem Deo et patriae liberationem”, è una “tavoletta”, è simile a quella tenuta dalla mano sinistra, dal Sacro Busto Reliquiario della Patrona di Catania, “Sant’Agata”. Anche quest’anno, il Presidente Rosario Scandurra, ha voluto assegnare tre riconoscimenti, che saranno consegnati, nella stessa serata

Anche quest’anno, il Presidente Rosario Scandurra, ha voluto assegnare tre riconoscimenti, che saranno consegnati, nella stessa serata: a Mons. Giovanni Lanzafame, illustre figlio della nostra terra di Sicilia, personaggio di straordinaria cultura e di grande umanità, Ordinato sacerdote nel 1977, ha pubblicato una ventina di libri sulla Madonna; a Christian Marzullo imprenditore catanese, socio di una delle più importanti società immobiliari di Dubai, attivo a livello internazionale e riconosciuto per i risultati raggiunti nell’imprenditoria globale; Carmelo Caccamo e Cristiano Distefano, due conduttori televisivi siciliani molto noti, specialmente per il loro programma “Live Show”. Caccamo e Distefano sono considerati due figure di spicco nel panorama dell’intrattenimento siciliano e il loro lavoro è molto apprezzato dal pubblico locale.

Nella foto, conferenza stampa del Premio “Luigi Maina”.