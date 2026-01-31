A Palermo giornalisti influencer e personaggi del mondo dello spettacolo per “Il boomerang podcast”.

Condividi questo articolo?

Dalla storia di successo di un imprenditore siciliano, che delle auto ha fatto la sua fortuna a quella di un celebre sensitivo inglese, ex consulente dell’Fbi, che si è innamorato dell’Isola e vive a Sciacca. Conversazioni autentiche e senza filtri con personaggi contemporanei di rilievo internazionale che si sono distinti grazie al proprio talento.

È il concept di “Il Boomerang Podcast”, il nuovo progetto audio-video tutto siciliano ideato dall’imprenditore e YouTuber palermitano Manfredi Simonetti e Cristoforo Giordano, giovane imprenditore del mondo digitale e prodotto da Atom management, pensato per raccontare storie, idee ed esperienze di personaggi di spicco del panorama culturale e imprenditoriale internazionale.

Stefano Lepri, Craig Warwick, Silvia Boccardi, Tommaso Dragotto, I Sansoni. Giornalisti, imprenditori, influencer, comici, sensitivi, personalità diverse ma con un comune denominatore: il coraggio di perseguire i propri obiettivi, senza un “piano B” alle spalle.

Condotto da Manfredi Simonetti insieme a Cristoforo Giordano, “Il Boomerang Podcast” si inserisce nel crescente panorama dei podcast di approfondimento, mantenendo una prospettiva internazionale ma con un forte radicamento territoriale.

Il titolo richiama l’idea di uno scambio: le esperienze raccontate dagli ospiti tornano all’ascoltatore sotto forma di strumenti di lettura e comprensione della realtà.

“Il boomerang è un simbolo potente – spiega Manfredi Simonetti – ognuno di noi “lancia” qualcosa alla vita e quel qualcosa ad un certo punto (ti ri)torna indietro. Ma ci vuole del tempo per imparare a capire come riprenderselo. Con questo podcast vogliamo creare uno spazio di confronto reale, lontano dalla superficialità, dove le storie hanno il tempo e il valore che meritano”.

Disponibile sulle principali piattaforme di Streaming Spotify e YouTube, il podcast è prodotto e girato a Palermo. Spazia tra diversi temi, dall’economia al mondo del web, i misteri irrisolti del passato e i conflitti in corso, dal Medio-Oriente all’attuale situazione politica in Russia, Gaza e Iran.

Nella foto, Manfredi Simonetti, Craig Warwick e Cristoforo Giordano