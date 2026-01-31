Teatro Stabile di Catania, in scena “La rigenerazione” di Italo Svevo diretta da Valerio Santoro

Condividi questo articolo?

Al Teatro Verga dello Stabile di Catania, dal 3 all’8 febbraio, va in scena La rigenerazione, ultimo lavoro teatrale di Italo Svevo, scritto tra il 1926 e il 1927, portato oggi in scena dal regista Valerio Santoro. Lo spettacolo (produzione del Teatro Biondo di Palermo e Teatro Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia), restituisce al pubblico uno dei testi più raffinati del grande autore triestino.

Una commedia pungente e di straordinaria attualità che affronta con ironia e profondità una delle grandi ossessioni dell’uomo moderno: la paura della vecchiaia e il desiderio di ringiovanire. Svevo interroga il rapporto tra individuo e tempo, i limiti della scienza e l’illusione di poter fermare la decadenza fisica e morale, evocando in chiave grottesca il mito faustiano.

Protagonista dello spettacolo è Nello Mascia, che interpreta Giovanni Chierici, anziano e inquieto, deciso ad affidarsi alla medicina moderna per recuperare giovinezza e vitalità. Attorno a lui si muove un cast corale che dà corpo a un universo umano fragile e contraddittorio, sospeso tra sarcasmo, malinconia e comicità feroce. Accanto a Mascia, in scena Roberta Caronia, Matilde Piana, Alice Fazzi, Nicolò Prestigiacomo, Massimo De Matteo, Mauro Parrinello, Roberto Burgio e Roberto Mantovani, interpreti di una scrittura teatrale che intreccia analisi psicologica, e riflessione esistenziale.

La regia di Valerio Santoro, fedele alla finezza letteraria del testo originale, restituisce tutta la modernità della scrittura sveviana, confermando La rigenerazione come un classico capace ancora oggi di parlare al presente. Nelle sue note di regia scrive: “L’’eroe’ sveviano è l’uomo con le sue fragilità e le sue inettitudini di fronte al susseguirsi delle vicende della vita. Ne La rigenerazione abbiamo un protagonista – interpretato da Nello Mascia – ormai avanti con gli anni, che vuole sottoporsi ad una “moderna” operazione che gli consenta di tornare indietro nel tempo, di ringiovanire. Da qui nasce il senso del comico e del tragico di cui è permeato tutto il testo, che con la mia regia vorrei cercare di restituire in maniera limpida. La feroce ironia contro coloro che non vogliono rassegnarsi all’inevitabile trascorrere del tempo sarà il fulcro dello spettacolo, che si prefigge di essere vivace, giocoso, libero ed equilibrato. L’allestimento scenico di Luigi Ferrigno punta ad essere dinamico e suggestivo, per rappresentare al meglio la dimensione reale e borghese dove si muovono i personaggi e quella onirica, dove verrà relegato in nostro protagonista. L’impostazione sarcastica e beffarda dello spettacolo mirerà a smantellare tutti i pregiudizi che nel tempo hanno reso e rendono insostenibile il binomio vecchiaia-giovinezza. Vorrei che il pubblico, attraverso lo spettacolo, analizzasse lucidamente le falsità delle maschere che la società ci impone per abitudine e consuetudine”.

La rigenerazione

di Italo Svevo

regia Valerio Santoro

scene Luigi Ferrigno

costumi Dora Argento

musiche Paolo Coletta

suono Hubert Westkemper

luci Cesare Accetta

personaggi e interpreti

Giovanni Chierici – Nello Mascia

(e in o.a.)

Emma Ricca, la figlia – Roberta Caronia

Anna, la moglie – Matilde Piana

Rita, cameriera – Alice Fazzi

Fortunato, chauffeur – Nicolò Prestigiacomo

Enrico Biggioni – Massimo De Matteo

Guido Calacci, nipote di Giovanni – Mauro Parrinello

Dottor Raulli – Roberto Burgio

Signor Boncini – Roberto Mantovani

foto di scena Tommaso Le Pera