ELISA BENVENUTO: dal 19 dicembre in digitale “NUVOLE BLU” il nuovo singolo

Dal 19 dicembre sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Nuvole blu”, il secondo inedito di Elisa Benvenuto dopo l’ottimo riscontro di “Al di là del mare” e l’esperienza televisiva come semifinalista al programma “Tú sí que vales” nell’edizione appena conclusa.

A soli 16 anni, Elisa Benvenuto rinnova la sua volontà di trasmettere messaggi profondi, affrontando temi di vulnerabilità e speranza in un periodo storico segnato dai conflitti.

“Nuvole blu” è una preghiera Pop/Soul per la Pace, potente ed evocativa, scritta insieme all’autore e compositore milanese Daniele Piovani, che la segue artisticamente, e arrangiata da Alioscia Arioli (AlyStudio, Milano). Il mix e mastering sono stati affidati ad Aemme Studio Recordings.

l brano è dedicato ai bambini, visti come simboli di speranza e innocenza, ma troppo spesso vittime silenziose e invisibili delle guerre. Le “Nuvole blu” simboleggiano il loro sogno di un futuro migliore, un desiderio di libertà e pace che emerge anche nel contesto del dolore.

Con sonorità avvolgenti in stile epic/pop e testi profondi, l’artista invita alla riflessione su una realtà spesso dimenticata, attraverso la leggerezza e la sensibilità dei suoi 16 anni. Il messaggio di pace e solidarietà nasce ed è amplificato dalla sua città, Assisi, terra di San Francesco e di spiritualità, rendendo la canzone un dolce grido di speranza in vista del Santo Natale.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Nuvole Blu è un brano che sento profondamente mio, ma allo stesso tempo più grande di me. Non è una canzone nata per caso: è qualcosa che mi sono sentita obbligata a fare, quasi come un dovere verso tutto il dolore che oggi attraversa il mondo. Viviamo in un periodo segnato da guerre e ingiustizie, e spesso ci abituiamo a vedere la sofferenza come se fosse lontana, come se non ci appartenesse davvero. In questo brano ho voluto dare voce a quel silenzio che fa più male, il silenzio di chi non può parlare. Le Nuvole Blu sono i bambini, le creature più fragili e innocenti, quelle che non dovrebbero mai conoscere la paura o la perdita. Subiscono le conseguenze del male degli adulti, senza avere colpe. Scrivere Nuvole Blu è stato emotivamente difficile, ma necessario. Spero che questo brano possa far riflettere chi lo ascolta, perché quello che sta accadendo non è qualcosa da ignorare o da lasciare passare. È enorme, è grave, e riguarda tutti. La musica, per me, è un modo per unire le persone, per creare un punto di incontro dove fermarsi un attimo e sentire davvero. Se anche solo per un momento questo brano riuscirà a far aprire gli occhi o il cuore a qualcuno, allora avrà raggiunto il suo scopo. Le Nuvole Blu meritano attenzione, rispetto e un mondo che sappia proteggerle.”

Biografia

Elisa Benvenuto è una cantautrice pop/soul, amante del blues e del jazz.

Classe 2009, vive ad Assisi, in provincia di Perugia.

Suona il pianoforte e il clarinetto, proprio come i suoi genitori, dai quali la passione le è stata trasmessa fin dai primi anni di età. Il desiderio di cantare è arrivato invece come sfogo personale, dettato da un momento difficile, nel quale proprio il canto è stato il suo rifugio. Da lì ha iniziato un percorso didattico anche a livello vocale.

Ha partecipato a diversi concorsi musicali nazionali, tra cui il “Cantagiro”, “Sanremo Junior”, e altri a livello locale, anche con una band. Dal 2025 è seguita artisticamente dall’autore e produttore milanese Daniele Piovani.

A settembre 2025 partecipa al programma televisivo “Tú sí que vales”, presentando nella prima puntata una versione di “Bohemian Rhapsody”, ed è finalista al “Tour Music Fest”.

L’obiettivo di Elisa è quello di potersi riconoscere nelle proprie canzoni, portando il proprio messaggio musicale e il proprio stile vocale alle persone attraverso storie autentiche e personali, con protagonista la musica, in tutta la sua essenza.