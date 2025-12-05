Centro Magma – Oggi il 5 dicembre 2025 nella Parrocchia Santa Maria della Salute di Catania Concerto Paso Doble

Condividi questo articolo?

duo pianistico Cocuccio-Fontanarosa

Nell’ambito dell’attività concertistica “Fuorischema 2025”, progetto artistico del maestro Salvatore Daniele Pidone, il Centro culturale e teatrale Magma di Catania, diretto da Salvo Nicotra, con la Parrocchia Santa Maria della Salute ed in collaborazione con il Centro culturale e musicale Antonio Lauro, proporrà venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 19, nel Salone Parrocchiale Madonna della Salute, in via Nicolò Giannotta 41, a Catania, “Paso Doble”, Concerto del duo pianistico Carmelita Cocuccio e Carmen Fontanarosa.

Annunci

Il programma prevede musiche di Gabriel Fauré, Petr I. Čajkovskij, Sergej V. Rachmaninov, Georges Bizet e Johannes Brahms.

Il concerto è in collaborazione con le associazioni “Terre forti”, “Darshan” e “Areasud”. Per informazioni: 3385047480 – 333 3337848 – Fb Sala Magma.

Le pianiste Carmelita Cocuccio e Carmen Fontanarosa nonostante la grande amicizia che le unisce da molti anni, hanno seguito percorsi artistici differenti. Da due anni hanno finalmente deciso di intrecciare le loro esperienze, dando vita a un progetto in cui le rispettive sensibilità musicali si fondono in un dialogo sonoro intenso e naturale. Il loro duo pianistico nasce dal desiderio condiviso di esplorare nuove prospettive interpretative, valorizzando il repertorio a quattro mani e per due pianoforti attraverso letture personali, curate e profondamente espressive.

L’incontro tra le loro anime musicali ha generato un’identità artistica fresca e armoniosa, capace di coinvolgere il pubblico con eleganza, energia e autenticità.