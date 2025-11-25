Palermo. Sul palco di Cinematocasa il Roberta Sava Trio con “My favorite songs” e il Sergio Munafò Trio

Condividi questo articolo?

Prosegue il “Jazz Up Close” – 15 Nights of Creative Stories con altri due concerti imperdibili: venerdì 28 novembre salirà sul palco di Cinematocasa (via Maqueda, 124 – ore 22.00, ingresso gratuito con cena o consumazione bar) il Roberta Sava Trio “My favorite songs” con un repertorio dedicato ai classici della musica jazz. Sabato 29 novembre il Sergio Munafò Trio dedicherà il loro concerto agli standards resi celebri dal grande talento americano Barney Kessel.

Roberta Sava Trio propone un excursus musicale che parte dalla “Swing Era” al “BeBop”, risaltando bellezza melodica e armonica attraverso il ritmo incalzante dello swing e il sound degli anni ‘30, ‘40 e ’50. Verranno omaggiate alcune delle più grandi interpreti della canzone americana: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Carmen McRae, Anita O’Day.

Il trio del chitarrista palermitano Sergio Munafò nasce dall’idea di riunire musicisti dotati di sensibilità jazzistica e desiderosi di elaborare ed interpretare gli standards resi celebri dal grande talento americano Barney Kessel. Tra i brani in programma On a clear day, I will wait for you, Watch what happens, Autumn leaves, Just friends, Days of wine and roses, Black Orfeo, On a slow boat to china, Prelude to a kiss, etc. Il tutto senza snaturare il mood e gli arrangiamenti in style holdschool del chitarrista di Oklahoma.

Sotto la direzione artistica di Mimmo Cafiero, Jazz Up Close è promosso dal Cinematocasa di Palermo, diretto da Massimo Di Martino, in collaborazione con l’Open Jazz Club: “Jazz Up Close” è un invito ad ascoltare da vicino, a ritrovare nella musica il senso dell’incontro, della libertà e dell’emozione condivisa – spiega il direttore artistico Mimmo Cafiero. Nel formato di Jazz “Up Close”, i musicisti suoneranno al centro della sala, circondati dal pubblico: una disposizione che annulla la distanza tra palco e platea e favorisce una partecipazione più profonda, emotiva e condivisa. Ogni serata diventa così un’esperienza di prossimità, un incontro tra storie, suoni e sensibilità”.

Ecco il calendario completo:

OTTOBRE

Sabato 25 – Giorgia Meli quartet

Venerdì 31 – Gianni Gebbia & Aki Spadaro

NOVEMBRE

Sabato 01 – Claudio Giambruno Organ Trio

Venerdì 07 – Oscar Zenari trio

Sabato 08 – Loredana Spata Jazz VocaL Lab

Venerdì 14 – Gaetano Riccobono trio

Sabato 15 – Giuseppe Mirabella trio

Venerdì 21 – Gianni La Rosa & Linda Armetta quartet

Sabato 22 – Simona Trentacoste & Francesco Guaiana

Venerdì 28 – Roberta Sava trio

Sabato 29 – Sergio Munafò trio

DICEMBRE

Venerdì 05 – Carla Restivo trio

Sabato 06 – Toni Piscopo trio

Venerdì 12 – Bonafede & Cafiero

Sabato 13 – Pamela Barone 4et

Nella foto, Roberta Sava