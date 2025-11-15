Maltempo a Genova: tromba d’aria, crolla muraglione, esonda rio Fegino

Condividi questo articolo?

Numerosi danni, caduti container al porto di Pra’. Domani allerta arancione in tutta la Liguria

Numerosi i danni per il maltempo a Genova. Nel primo pomeriggio di oggi 15 novembre una tromba d’aria ha provocato la caduta di alcuni container nell’area portuale a terra del porto Vte a Pra’. Secondo la capitaneria di porto non risultano feriti, sul posto si sta recando il nostromo di servizio. Danni anche a Sestri Ponente dove il vento ha scoperchiato un capannone di Amiu, l’azienda municipalizzata del Comune di Genova che si occupa della raccolta dei rifiuti.

Nella tarda mattinata di oggi è crollato un muraglione in via Nicoloso da Recco, a Pegli, all’altezza del civico 11. Il crollo, che ha coinvolto anche alcune auto parcheggiate sul lato opposto della strada, ha causato l’interruzione del servizio di distribuzione gas ed energia elettrica nella zona. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile ed Aster per la messa in sicurezza della strada.

Nel frattempo è esondato il rio Fegino, in Valpolcevera, dove è scattata la fase operativa di allarme. Sul posto la protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Domani allerta arancione in tutta la Liguria

Domani scatterà l’allerta arancione dalle 12 alle 21 su gran parte della Liguria. La notte scorsa forti temporali hanno colpito il Ponente, con picchi di 74 mm in un’ora e oltre 230 mm in 12 ore tra Melogno e Osiglia, mentre tra Varazze e Arenzano le celle temporalesche si sono poi spostate verso il ponente genovese, con 140 mm in sei ore. Nel pomeriggio di oggi i fenomeni interesseranno soprattutto il Levante, con possibili strutture più intense al confine con la Toscana. Nelle ore notturne è attesa una tregua, più marcata a Ponente, prima di una seconda fase perturbata in arrivo domenica mattina. Le ultime uscite modellistiche indicano un’elevata umidità in atmosfera ma scarsa concordanza sulla localizzazione dei fenomeni più intensi: per questo la Protezione Civile ha aggiornato il quadro delle allerta.

In sintesi: – Zone A e D: allerta gialla da domani mattina, arancione dalle 12 alle 18, poi di nuovo gialla fino alle 21–22. – Zona B: gialla fino alle 12, arancione fino alle 21, quindi gialla fino alle 22. – Zona C: gialla fino alle 12, arancione fino alle 21, poi gialla fino alle 22. – Zona E: gialla fino alle 12, arancione dalle 12 alle 21, quindi gialla fino alle 22. Sui bacini grandi resta l’allerta gialla per piene contenute negli alvei. Per domenica sono attesi temporali forti e stazionari, in grado di generare allagamenti, smottamenti e rapidi innalzamenti dei rii minori su un terreno già saturo. I fenomeni tenderanno a esaurirsi nella mattinata di lunedì.