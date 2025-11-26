Giarre: presentano il libro “Io sono Giordana. Il mio nome, la vostra memoria” di Vela Squatrito e Elena Portale

Condividi questo articolo?

La libreria del Corso di Giarree l’ l’I.i.s “Leonardo” di Giarre, presentano oggi, mercoledì 26 novembre, alle 17.30, presso l’aula magna del liceo giarrese, il libro “Io sono Giordana. Il mio nome, la vostra memoria”.

Il volume edito da Algra editore, è scritto a quattro mani dalle autrici, Vera Squatrito e Elena Portale, che saranno presenti all’ incontro. “Io sono Giordana” è una testimonianza viva, un racconto di dolore, ma anche di impegno civile. Il libro ha un forte valore emotivo e sociale: non è solo un memoriale, ma un “grido di giustizia” e uno strumento “educativo”. Il ricavato verrà interamente devoluto all’associazione “Io sono Giordana”, cosa che dà al progetto un forte carattere di attivismo sociale.

All’ evento culturale, moderato dalla giornalista Patrizia Tirendi, interverranno la dirigente scolastica Tiziana D’ Anna, le titolari della libreria; Annalisa Biasi e Nunziatina Russo, il viceprefetto Sarita Giuffrè, il sindaco di Giarre, Leo Cantarella e le autorità invitate. Il reading di alcuni passi del volume, sarà a cura degli studenti del liceo giarrese, diretti dalla coordinatrice del dipartimento di Lettere, la docente, Gabriella Gullotta. I liceali cureranno anche l’accompagnamento musicale.