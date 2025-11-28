A San Gregorio di Catania concerto del Duo Chitarristico Senio A. Diaz e Salvatore Daniele Pidone

per “Fuoriscema 2025”
Domenica 30 novembre, alle ore 19.30, nell’auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa, vico Mignemi, di San Gregorio di Catania, vico Mignemi, per l’attività concertistica 2025 del Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, nell’ambito di “Fuorischema” (progetto artistico del maestro Salvatore Daniele Pidone), verrà proposto il concerto del duo chitarristico Senio Alirio Diaz e Salvatore Daniele Pidone. Il programma della serata prevede musiche di Domenico Scarlatti, Fernando Sor, Johann Kaspar Mertz, Manuel de Falla, P. Elias Gutierrez, Antonio Lauro, Vicente Emilio Sojo e Vito Nicola Paradiso.
L’evento, patrocinato dal Comune di San Gregorio, si avvale della collaborazione del Centro culturale e musicale Antonio Lauro e vede coinvolte le associazioni “Terre forti”, “Darshan” e “Areasud”. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: 095 444312 – mail@centromagma.it – Pagina Fb Sala Magma.
Il concerto promette di essere un viaggio attraverso le diverse anime della chitarra: dalle melodie colte della tradizione classica europea alle suggestioni ritmiche del mondo iberico e sudamericano.
Senio Alirio Diaz, senese di nascita e figlio del grande Alirio Diaz, rappresenta la continuità di una dinastia musicale che ha fatto la storia della chitarra classica. Diplomato al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e formatosi con maestri come Celibidache e Carfagna, Diaz ha affiancato all’attività concertistica un’intensa carriera didattica, insegnando in Italia e all’estero, ricoprendo prima del consueto riposo pensionistico la cattedra di chitarra presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila. Vice-presidente della Fundacion “Alirio Diaz” che opera attivamente a livello intercontinentale per la diffusione della musica per Chitarra con particolare attenzione al repertorio Latino-americano, è il fondatore del Concorso Nazionale “Alirio Diaz” che si svolge annualmente in Venezuela e del Concorso Internazionale “Alirio Diaz” per giovani chitarristi in programma a Roma a giugno.
Salvatore Daniele Pidone, catanese di nascita e chitarrista di riconosciuta sensibilità, ha iniziato il suo percorso artistico nella sua città per poi proseguire gli studi a Milano con il Maestro Mauro Storti. La sua formazione lo ha portato a collaborare con figure leggendarie come Narciso Yepes, Eliot Fisk, Oscar Ghiglia, Julian Bream e Alirio Diaz, con cui ha condiviso il palco in più occasioni. Appassionato anche di flamenco, Pidone ha portato il calore e i colori della musica spagnola in numerosi spettacoli e nel 1994 ha inaugurato a Catania la mostra itinerante Invitacion al Museo del Prado ricevendo una menzione di lode dal Consolato di Spagna. È il fondatore dell’IGF (International Guitar Festival) Alirio Diaz Sicilia ed insieme al M° Senio Diaz cura il sito ALIRIO DIAZ OFFICIAL 2022 importante documento digitale sulla vita artistica e concertistica del grande chitarrista venezuelano. Attualmente è docente di ruolo ordinario di chitarra al Liceo Musicale “G. Turrisi Colonna” di Catania.
Nella foto Salvatore Daniele Pidone e Senio A. Diaz