Russia, due treni deragliano nella regione Leningrado: non escluso il sabotaggio. Jet Nato al confine Polonia-Ucraina

Il primo incidente vicino alla stazione di Semrino, nel distretto di Gatchina: morto il conducente. Il secondo più a sud. Drone russo sconfina in Romania: caccia lo intercettano

Due treni sono deragliati in due diversi incidenti nella regione di Leningrado, in Russia, e gli inquirenti non escludono il sabotaggio come causa. Il conducente del treno deragliato vicino alla stazione di Semrino nel distretto di Gatchina è morto. Il secondo incidente è avvenuto più a sud, e non ha provocato vittime. Il traffico ferroviario è bloccato nella regione, ha reso noto il governatore. Ieri un esplosivo era detonato su un binario ferroviario nella regione di Oryol, provocando la morte di tre persone.

Jet Nato al confine Polonia-Ucraina

Cresce intanto la tensione ai confini Nato. Un drone russo è penetrato per circa 20 chilometri nello spazio aereo della Romania, nella regione di Tulcea, al confine con l’Ucraina, fino alla cittadina di Chilia Veche, ed è poi scomparso dai radar degli F-16 romeni che si sono alzati in volo dalla base di Fetesti per seguirlo. Anche la Nato ha mobilitato due Eurofighter tedeschi dislocati in Romania. Il ministero della Difesa ha poi precisato che il drone non ha sorvolato zone abitate e non ha posto una minaccia.

Ieri è stata registrata la minaccia di una incursione con droni in Polonia, ha denunciato il comando militare a Varsavia. Nel pomeriggio sono stati messi in stato di elevata allerta i sistemi di difesa aerea. “A causa della minaccia dei droni russi che operano sull’Ucraina vicino al confine con la Polonia, è iniziata una operazione preventiva delle forze polacche e alleate”, aveva dichiarato il Premier Donald Tusk. L’aeroporto di Lublino è stato chiuso al traffico aereo per circa due ore, fino a quando la difesa non ha dichiarato l’allarme cessato. Ma nelle località di Swidnik e Chelm sono risuonate le sirene di allarme e in cinque distretti del Paese al confine con l’Ucraina una unità di crisi del governo ha inviato sms ai cellulari dei residenti con l’avvertimento del “pericolo di un attacco dal cielo”.