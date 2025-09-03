Lisbona: si rompe cavo della funicolare, parecchi morti e decine di feriti

Condividi questo articolo?

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, a Lisbona dove un cavo della famosa funicolare “Elevador da Glória” si è improvvisamente rotto causando il precipitare dei due vagoni finiti sui binari e addossatisi violentemente contro le costruzioni. Il primo bilancio parlava di tre morti e almeno una ventina di feriti, di cui almeno due in condizioni critiche. La funicolare può trasportare fino a 42 persone. Purtroppo il bilancio è stato adesso aggiornato, ci sarebbero 15 morti, decine i feriti.

La funicolare è il mezzo di trasporto preferito dai turisti e collega la parte bassa della capitale portoghese, Lisbona appunto, con il Barrio Alto. Per questo motivo è presumibile che tra i feriti o le vittime ci siano dei turisti.