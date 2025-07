Zazzà D’Anna all’Antica Tonnara Bordonaro per il terzo appuntamento della rassegna estiva del “Centro d’Arte Raffaello”. Un progetto inedito tra installazioni, performance live e memoria nel segno di Paolo Borsellino

Spread the love

Prosegue la rassegna estiva del “Centro d’arte Raffaello” con il terzo appuntamento, in programma venerdì 18 luglio alle 19:00, nel suggestivo scenario dell’Antica Tonnara Bordonaro a Palermo. Protagonista dell’evento sarà Zazzà D’Anna, artista esclusivo della galleria, che torna per la seconda volta nell’iconico luogo della borgata marinara di Vergine Maria con un progetto completamente nuovo, concepito in prossimità del trentatreesimo anniversario della strage di via Mariano D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. A rendere ancora più intensa e significativa la serata sarà la partecipazione dell’attrice Ilaria Intravaia, che interpreterà in forma di monologo un testo tratto da “Assassinio nella cattedrale” di Thomas Stearns Eliot, in un libero riadattamento teatrale. La performance, concepita come un tributo poetico e drammatico alla figura del giudice, si intreccerà idealmente con le installazioni di Zazzà D’Anna, dando vita a una profonda sinergia tra teatro e arti visive. Durante la serata, i due artisti — autentici protagonisti dell’evento — saranno introdotti dal curatore e critico d’arte Massimiliano Reggiani, e Zazzà D’Anna sarà intervistato dalla giornalista Marianna La Barbera, che presenterà anche la performance di Ilaria Intravaia. All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, il presidente regionale della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti Salvatore Bivona, il consigliere comunale Leopoldo Piampiano e il consigliere della settima Circoscrizione Damiano Cacioppo.

La serata si configura come un omaggio alla memoria, unendo arte, impegno civile e partecipazione attiva all’insegna di un’esperienza intensa e condivisa. Nel corso dell’evento, Zazzà D’Anna presenterà dodici installazioni inedite, un grande planisfero d’artista e una performance live, durante cui svelerà sotto gli occhi del pubblico un’opera creata. Negli spazi esterni dell’Antica Tonnara Bordonaro, al civico 9 dell’omonima piazza, il pubblico potrà ammirare le installazioni itineranti ispirate alla segnaletica stradale, già esposte in luoghi simbolici come Mondello, Isola delle Femmine, Terrasini e Borgo Parrini, oltre che in città come Milano e Napoli. Nell’antica struttura della Tonnara, entrata nel novero dei luoghi del FAI, le opere troveranno una nuova declinazione, arricchite da una speciale installazione al neon con la parola “Amore” scritta in ventotto lingue, a sottolineare il valore universale del messaggio.

SABRINA DI GESARO: “L’ARTE DEVE CUSTODIRE LA MEMORIA”

“Sono estremamente lieta di contribuire, attraverso questo evento, alla memoria della strage di via Mariano D’Amelio e al mantenimento della grande eredità che ci ha lasciato il giudice Paolo Borsellino”: a dichiararlo è Sabrina Di Gesaro, direttore artistico del “Centro d’arte Raffaello”. “Con Zazzà D’Anna e Ilaria Intravaia – aggiunge – mettiamo in dialogo pittura e teatro, due linguaggi complementari capaci di suscitare emozioni profonde e riflessioni durature”. “L’appuntamento segna il terzo capitolo di una rassegna che abbiamo voluto costruire in chiave formativa e multidisciplinare – spiega – dove l’arte si fa veicolo di coscienza civile: dopo la danza e la scultura, è il teatro a farsi portavoce di un messaggio di verità, legalità e coraggio”. “Credo fortemente – conclude la dottoressa Sabrina Di Gesaro – che l’arte non debba solo emozionare, ma anche educare, raccontare e custodire la memoria ed è con questo spirito che la galleria continua a promuovere progetti che mettono al centro l’essere umano, la sua storia e il suo futuro”. Un’occasione preziosa per vivere un’esperienza artistica intensa, partecipata e civile, nel segno della memoria e dell’amore per la giustizia. L’ingresso è libero e gratuito.

