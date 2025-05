San Vito Lo Capo: “Cous Cous Fest” al via le selezioni degli chef per il Campionato italiano Conad

Condividi questo articolo?

Al via le candidature per la partecipazione al Campionato italiano di cous cous, la gara rivolta agli chef nazionali che si sfideranno ai fornelli della 28^ edizione del Cous Cous Fest, in programma dal 19 al 28 settembre prossimi a San Vito Lo Capo. Il campionato, giunto alla nona edizione, è promosso da Conad, storico main sponsor del festival.

“Cous Cous Fest è diventato uno degli appuntamenti più significativi per Conad, perché è molto seguito dal pubblico, mette in luce lo straordinario patrimonio culturale e culinario della Sicilia e offre reali opportunità di lavoro a giovani chef di talento” ha sostenuto Mauro Lusetti, Presidente di Conad. “In ogni nostra attività vogliamo promuovere il valore delle tradizioni e delle eccellenze dei territori e guardare al futuro, contribuendo a diffondere i valori della cooperazione e della reciprocità per il benessere delle persone e delle comunità in cui vivono”.

“Anche quest’anno siamo compiaciuti di rinnovare il nostro sostegno al Cous Cous Fest in qualità di main sponsor, partecipando a un evento che non solo celebra l’incontro tra culture nel cuore del Mediterraneo, ma rappresenta anche un importante motore di valorizzazione per il territorio siciliano. Come PAC 2000A Conad, crediamo nella forza della cooperazione e nel valore della prossimità: siamo una realtà costruita insieme ai nostri soci, fortemente radicata nei territori in cui operiamo. Il Cous Cous Fest incarna perfettamente la nostra visione: unisce tradizione e innovazione, promuove inclusione e sviluppo, rafforza le relazioni all’interno delle comunità”, ha dichiarato Danilo Toppetti, Amministratore Delegato di PAC 2000A Conad.

Il contest si articola in due sezioni, una dedicata agli chef professionisti, ai food content creators, agli chef freelance o ai personal chef di nazionalità italiana e una seconda, il Next generation student contest Conad, dedicata ai giovani studenti degli Istituti professionali per i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera di tutta Italia, che frequentano il 2°, 3°, 4° e 5° anno.

Ci si può candidare fino al 16 giugno sul sito del Cous Cous Fest (www.couscousfest.it) dove si trova anche il regolamento completo del contest. Per partecipare bisogna ideare una ricetta a base di cous cous e caricare sul sito la foto del piatto e una breve descrizione della ricetta. La partecipazione è gratuita.

Le due ricette più votate on line, sia per la sezione chef che per la sezione dei giovani, vinceranno di diritto la partecipazione al festival. Gli altri 3 concorrenti saranno selezionati, invece, da una giuria tecnica, composta da giornalisti ed esperti di cucina. In base alla classifica, verranno quindi selezionati 4 chef e 4 studenti che si sfideranno live sul palco del Cous Cous Fest venerdì 19 e sabato 20 settembre a San Vito Lo Capo.

Lo chef vincitore del contest sarà proclamato Campione italiano di cous cous Conad 2025 e farà parte della squadra azzurra che sfiderà, durante il festival, le altre nazioni in gara al Campionato del mondo. Lo studente vincitore andrà, invece, ad affiancare il campione italiano durante la gara internazionale.