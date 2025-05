Campionati Europei Master Non Stadia 2026 – European Master Athletics off Road Running Championships a Nicolosi

Condividi questo articolo?

Si svolto, presso il Comune di Catania, la firma ufficiale del contratto tra la Federazione Europea di Atletica Master (EMA), il Comitato Organizzatore Locale e il Comune di Catania, per l’assegnazione e l’organizzazione dei Campionati Europei Master Non Stadia 2026, in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2026.

Alla cerimonia presenti il Sindaco di Catania, Enrico Trantino, l’Assessore allo Sport Sergio Parisi, i rappresentanti della EMA e i membri del Comitato Organizzatore che, con questo atto, hanno dato il via formale a un evento di portata internazionale, destinato a coinvolgere migliaia di atleti Master provenienti da tutta Europa.

L’appuntamento rappresenta un momento storico per la città di Catania, che si prepara ad accogliere un evento sportivo di grande rilievo, all’insegna dell’inclusione, della promozione del territorio e della valorizzazione dello sport per tutte le età. Catania torna protagonista della grande atletica leggera internazionale con le stelle dell’atletica master nazionale e mondiale, di atleti provenienti da tutto il mondo, con nomi di grande esperienza e valore tecnico.

Nella stessa giornata è stato presentato, nei dettagli, l’evento, con la cerimonia di apertura, l’European Master Athletics off Road Running Championships”, in programma giovedì 29 maggio alle ore 17:30 nel centro storico di Nicolosi.

L’evento segna l’inizio ufficiale della manifestazione sportiva internazionale di atletica, con la presenza delle delegazioni partecipanti, autorità istituzionali e rappresentanti del mondo sportivo.

L’importanza di questo evento, valorizza il nostro territorio e promuove i valori dello sport, dell’amicizia, della cultura e della cooperazione tra i popoli europei, con una sfilata delle delegazioni nazionali, saluti istituzionali, esibizioni artistiche e culturali e la presentazione ufficiale dell’evento.

L’organizzazione è curata dalla società “Goal and Brain”, con l’immancabile e prezioso supporto di Gianfranco Belluomo, da sempre figura di riferimento nell’atletica master italiana.

“Un merito che va riconosciuto all’instancabile ed efficiente lavoro di chi ha reso questa manifestazione possibile – dichiarano gli organizzatori – Goal and Brain è ormai una realtà imprescindibile nel panorama italiano, capace di promuovere valori autentici legati allo sport, al rispetto e all’inclusione. Siamo fieri di ospitare a Catania un evento di così alto livello e significato.”

Non solo Master: il programma del Meeting ha incluso anche diverse gare extra riservate alle categorie giovanili e assolute, arricchendo ulteriormente il valore tecnico della manifestazione e offrendo un’occasione unica di confronto tra generazioni e livelli competitivi diversi.