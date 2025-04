Arriva a Palermo, in anteprima regionale tra le proiezioni di avvicinamento del “Sicilia Queer filmfest”

Condividi questo articolo?

Proseguono le proiezioni di avvicinamento verso la 15a edizione del Sicilia Queer filmfest (Palermo, 25 – 31 maggio 2025), che martedì 29 aprile, alle ore 20.30 presso il Cinema De Seta (Canteri Culturali alla Zisa), presenta in anteprima regionale GEN_, il nuovo lavoro di Gianluca Matarrese – unico film italiano in concorso al recente Sundance Film Festival –, che intreccia questioni mediche, etiche e culturali.

La proiezione , che sarà introdotta dal regista , è realizzata in collaborazione con il Forum Sanità Pubblica Palermo e con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia.

GEN_ di Gianluca Matarrese (Italia, Francia, Svizzera, 2025 – 104’)

GENesi, GENitali, GENetica, GENere. È tutto quello con cui ha a che fare il lavoro del dottor Bini all’Ospedale Niguarda di Milano: cambi di genere, cure ormonali, gravidanze. Sempre sul “filo del legalismo”, sempre sotto l’ombra dell’etica medica. Il rapporto medico-paziente è così al centro dell’ultimo film di Gianluca Matarrese, osservatore imparziale ma emotivamente partecipe delle difficoltà, dei trionfi e delle delusioni delle persone che varcano quell’uscio. E mentre le condizioni di lavoro (sia giuridiche che contingenti) mettono sempre più in difficoltà l’attività ospedaliera, l* pazienti trovano nello studio di quel medico un luogo di scambio e di onestà.

Matarrese rinchiude il suo film dentro lo studio del dottor Bini per quasi tutta la durata del film, interrogandosi su quanto possano l’empatia, la confidenza e la sincerità in una cornice rigida e istituzionalizzata come quella di un ospedale. Il medico rimane in bilico fra buon senso e deontologia mentre la camera del regista oscilla fra la pazienza dello sguardo entomologico e l’entusiasmo di poter inquadrare un’eterotopia positiva del nostro presente.