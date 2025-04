Al Polo Museale di Ciminna le opere uniche del Maestro Mario Lo Coco. “I colori del fuoco” a cura di Vito Mauro e Massimiliano Reggiani dal 26 aprile all’11 maggio

Condividi questo articolo?

“I colori del fuoco” è il titolo dell’antologica di Mario Lo Coco in programma al Polo Museale di Ciminna, in provincia di Palermo, dal 26 aprile all’11 maggio.

A cura del presidente della Pro Loco APS di Ciminna Vito Mauro e del critico d’arte Massimiliano Reggiani, la personale dello scultore ceramista è un viaggio nella sua produzione artistica, che mescola filosofia, emozioni visive e utilizzo magistrale del colore.

Diplomatosi all’Istituto d’arte sulla “progettazione del vetro” per il Mosaico di Monreale, città in cui vive e lavora, Mario Lo Coco si è anche dedicato all’insegnamento.

“Questa rassegna antologica di alcune delle ricerche più raffinate di Mario Lo Coco – spiega Massimiliano Reggiani – è una mostra immersiva, che non spiega ma allude, che richiama antichi saperi, che va oltre il presente cercando equilibrio fra tempo e ragione in una lotta epica, tra materia e creatore”.

Talento schivo e riservato, Mario Lo Coco è molto amato anche all’estero: ha partecipato, infatti, a diverse collettive tenutesi in Francia, Svizzera, Polonia, Belgio, Lituania e Australia.

La mostra a Ciminna, che sarà inaugurata sabato 26 aprile alle 18:00 al Polo Museale in Corso Umberto I, rappresenta una straordinaria occasione per approcciare l’estetica e i contenuti dell’artista che, in occasione del vernissage, dialogherà con la giornalista Marianna La Barbera.

L’evento vedrà gli interventi di Vito Filippo Barone, Francesco Miccichè e Vincenzo Galifi, rispettivamente sindaco di Ciminna, Agrigento e Burgio, dell’assessore alla Cultura del Comune di Ciminna Michele Avvinti, di Vito Mauro, del poeta Saverio La Paglia e del critico d’arte Tanino Bonifacio.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00, con ingresso libero.