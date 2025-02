A Monreale la collettiva del Gruppo Colorato “Sentieri inconsci” a cura di Aurelia Canè

Condividi questo articolo?

“Sentieri inconsci” è il titolo della collettiva in programma a Monreale, in provincia di Palermo, dal 12 al 19 febbraio.

La mostra, che vede alla direzione artistica Aurelia Canè, si terrà negli spazi dell’associazione “ASCA” in via Taormina 6.

A esporre le loro opere, saranno gli artisti del Gruppo Colorato Lory Andriolo, Adriana Bonanno, Annita Borino, Diego Buonaccorso (Vagans), Rosario Calì, Aurelia Canè, Blanca Patricia Cugurullo, Veronica De Maria Bergler, Francesca Elice, Loredana Fogazza, Carmen Frisina, Gaia Giambona, Cecilia Grutta, Francesca Gucciardi, Giuseppe Gurrera, Barbara Lo Fermo, Salvatore Lucania, Vincent Mancino, Rossella Marino, Nicoletta Militello, Giusy Montante, Gina Nicolosi, Ignazio Pensovecchio, Carla Perez, Vittorio Randisi, Fulvia Reyes, Fabio Riotta, Fanny Rumeo, Calogero Scibetta, Michele Stocco, Marco Troia, Roberto Valore, Loredana Visita e Miroslawa Ziarczynska (Miros).

L’inaugurazione si terrà mercoledì 12 febbraio alle 16:30, alla presenza della professoressa Fulvia Reyes e di Mauri Lucchese, rispettivamente presidente onorario e presidente del Gruppo Colorato e del direttore artistico Aurelia Canè, che ha curato anche la creazione grafica digitale dell’evento.

A presentare le opere sarà la poetessa Ketty Tamburello, curatrice della critica.

Ospiti del vernissage, gli attori Gioacchino Sinagra e Tommaso Gioietta.

Prevista inoltre la presenza del dottor Giovanni Ferraro, psicoterapeuta e psicologo.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 17:00 alle 19:00 con ingresso gratuito.

