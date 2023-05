UniCT, “Prima mappatura delle ricerche di ateneo per la sostenibilità”

Oggi giovedì 25 e domani venerdì 26 maggio, a partire dalle 9, nell’ex Monastero dei Benedettini si terrà il convegno “UniCT sostenibile. Prima mappatura delle ricerche di ateneo per la sostenibilità”, promosso dal Centro Studi Interdipartimentale Territorio – Sviluppo – Ambiente TeSA dell’Università di Catania.

Il convegno, organizzato in cinque sessioni multidisciplinari (Agricoltura e ambiente; Territori e risorse; Diritti, politiche e culture; Tecnologie per la sostenibilità; Edilizia sostenibile), intende fare punto sulla ricerca finanziata dall’Ateneo attraverso il piano PiA.CE.RI focalizzandosi sui progetti basati sulla sostenibilità nelle sue dimensioni ambientale, sociale ed economica.

L’obiettivo generale dell’incontro, e particolare delle singole sessioni, è agevolare lo scambio interno e la condivisione delle esperienze e dei linguaggi specialistici, per ampliare lo spettro delle collaborazioni nell’ateneo catanese in un ambito centralissimo nella programmazione dei fondi per la ricerca e per lo sviluppo che richiede approcci interdisciplinari e multisettoriali, nonché un superamento della classica separazione tra scienze umane e scienze dure. Tutti obiettivi, questi, che sono parte integrante dell’identità stessa del Centro Studi che promuove l’evento e ragione della sua costituzione. La condivisione delle ricerche di Ateneo, infatti, intende valorizzare la possibilità di costruire ponti tra le diverse sfere che compongono il quadro della sostenibilità e tra le discipline a partire dalla rappresentazione del lavoro di docenti e ricercatori a chi è portatore di linguaggi specialistici “altri”.

Al convegno sono stati invitati a partecipare anche attori privati, istituzioni e realtà territoriali che hanno interagito con le attività progettuali, diventandone parte integrante, per sollecitare la condivisione del loro contributo alla discussione finale dei panel. Oltre ai diversi momenti di discussione tematica e di sintesi, inclusa una riflessione conclusiva su sostenibilità e programmazione della ricerca di Ateneo, il programma del convegno prevede, giovedì 25 alle 17, la proiezione del docufilm “Sconvolgimenti. Gela prima e dopo l’industrializzazione nel racconto dei suoi abitanti”, frutto del progetto Piaceri “ReVersE”.

