Serrati controlli dei carabinieri nel territorio Siracusano

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno intensificato i controlli nel capoluogo. Il mirato servizio dell’Arma ha visto impiegate numerose pattuglie automontate che hanno proceduto all’attento controllo di un centinaio di persone e di una novantina di veicoli, da cui è derivato il sanzionamento per svariate importanti infrazioni al codice della strada, quali la mancanza di copertura assicurativa, l’uso del cellulare alla guida o ancora per guida senza patente.

Sempre nel corso del servizio, sono state deferite in stato di libertà complessivamente quattro persone. Il primo, un ventitreenne di Floridia, con precedenti di polizia specifici ed in atto sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in quanto, all’interno della sua abitazione, sono state rinvenute quattro dosi di hashish e tre grammi di marijuana, oltre a diverso materiale per il confezionamento delle droghe. Il secondo, un pregiudicato siracusano, è stato invece sorpreso ad asportare Kg. 33 circa di melanzane da un fondo agricolo e per questo denunciato per furto.

Infine due persone, un diciannovenne incensurato e un ventitreenne con precedenti di polizia, sono stati denunciati in quanto trovati in possesso, all’interno delle rispettive autovetture, di oggetti atti ad offendere: il primo era in possesso di un coltello a farfalla, mentre il secondo trasportava, senza giustificato motivo, una sciabola e due Nunchaku. Nell’arco del servizio sono stati anche segnalati alla Autorità Amministrativa competente, quali assuntori dieci soggetti trovati in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana per uso personale.

