Ciclone Harry, in Sicilia Esercito in azione

Condividi questo articolo?

A seguito degli eventi climatici generati dal vortice che ha investito il settore ionico del Mediterraneo e che ha causato ingenti danni sulla costa orientale della Sicilia, la prefettura di Messina ha chiesto l’intervento dell’Esercito.

Nelle zone colpite dal ciclone Harry, l’Esercito è intervenuto con il 4º reggimento Genio della Brigata Aosta che, al termine delle fasi acute dell’evento climatico e dopo i sopralluoghi di rito, sta operando con aliquote di personale e mezzi speciali del genio per il ripristino della viabilità e la rimozione dei detriti portati dalla mareggiata e dalle forti raffiche di vento che hanno sferzato il litorale dei comuni di Santa Teresa di Riva e di Furci Siculo.