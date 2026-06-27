Dodicesimo Memorial “Melvin Bitrayya” a Palermo, Nino ‘u Ballerino tra gli sponsor: “Promuovere la cultura dell’ascolto e il valore dell’aggregazione”

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Il dodicesimo Memorial “Melvin Bitrayya” si terrà domenica 28 giugno alle 9:00 al Velodromo “Paolo Borsellino” di Un torneo di calcio improntato sul fair play e sulla solidarietà.Il dodicesimo Memorial “Melvin Bitrayya” si terrà domenica 28 giugno alle 9:00 al Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo : l’evento, come ogni anno, si propone di omaggiare e ricordare lo studente universitario di Giurisprudenza tragicamente scomparso nel 2014.

Rajendra è stato componente della Consulta delle Culture negli anni scorsi – malgrado l’immenso dolore, ha continuato a diffondere messaggi di speranza nel ricordo di Melvin, un ragazzo solare che amava il calcio.

Tra i vari sponsor, pubblici e privati, dell’evento, c’è anche Antonino Buffa, meglio noto come La famiglia, di origini mauriziane – il padreè stato componente della Consulta delle Culture negli anni scorsi – malgrado l’immenso dolore, ha continuato a diffondere messaggi di speranza nel ricordo di, un ragazzo solare che amava il calcio.Tra i vari sponsor, pubblici e privati, dell’evento, c’è anche, meglio noto come Nino ‘u Ballerino , lo street food chef palermitano famoso in tutto il mondo per il cibo di strada che, nel tempo, ha legato il suo nome e il brand della sua attività anche a eventi di carattere benefico e a sostegno dei più deboli.

“Sono felice di contribuire – afferma – e dare il mio supporto a un’iniziativa che promuove valori importanti come l’aggregazione, l’amicizia e la condivisione”.

“Palermo – osserva – non dimentica Melvin, anzi coglie l’occasione per rilanciare la necessità di prestare sempre maggiore attenzione al disagio giovanile attraverso l’ascolto e l’integrazione culturale”.

Al Memorial prenderanno parte gli Amici di Melvin, OPI Infermieri Palermo, Equilibra Running Team Palermo e Medici di Prima e Seconda Rianimazione dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo.