Allo Spazio Lab Eventi la collettiva “Arte al galoppo”: pittura, scultura, arte e fotografia all’insegna del dinamismo e della libertà

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Un dialogo ideale tra arte visiva e danza, unite dal filo rosso del movimento.

La mostra “Arte al galoppo”, in programma sabato 11 aprile, giorno dell’inaugurazione alle 19:00, si terrà nei locali dello Spazio Lab Eventi, in via Faraone 2 a Palermo.

L’appuntamento culturale si inserisce nell’ambito dell’evento “Dancing in the world”, a cura del maestro e coreografo catanese Giuseppe Scaccianoce.

Un evento attraversato dalle suggestioni del country, con la partecipazione dell’Etna Country Style, allietato da parentesi di musica e di ballo.

Protagoniste, le atmosfere e le opere ispirate al mondo western e country, congiuntamente a quelle che celebrano il paesaggio siciliano, degli artisti Agata Albanese, Teresa Rizzo, Giuseppe Bennardo, Sebastiano Caracozzo, Ninni Cirincione, Dario Diana, Serenella Genuardi, Stella Gentile, Vincent Mancino, Giuseppina Onorato, Giovanni Oteri, Fabrizio Pace, Tony Purpura, Giuseppe Ricciardo, Laura Selvaggio, Armando Sparacino, Diego Spinelli, Biagio Tarantino e Roberto Tusa.

Pittori, scultori e fotografi che provengono dalla Sicilia e dal Mezzogiorno, insieme per offrire al pubblico emozioni e visioni in un momento storico certamente complesso, che necessita dell’apporto della cultura come mezzo privilegiato di dialogo e coesione sociale.

Previsti gli interventi del ballerino e coreografo Giuseppe Scaccianoce, della professoressa Teresa Rizzo, critico d’arte, della dottoressa Cettina Di Benedetto, del regista cinematografico Pippo Gigliorosso, dei giornalisti Mario Azzolini e Giovanni Iozzia e di Lydia Graziano Scargiali, direttrice della rivista “PalermoParla”.

Tra gli ospiti, il Maestro Mauri Lucchese, presidente di Mondello Arte Expo.