Nell’ex Chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano a Palermo “I colori del fuoco”, antologica di Mario Lo Coco a cura di Vito Mauro e Massimiliano Reggiani

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“I colori del fuoco” è il titolo della mostra antologica di Mario Lo Coco a cura di Vito Mauro e Massimiliano Reggiani, in programma a Palermo dall’11 al 26 aprile nell’ex Chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano, Biblioteca di Casa Professa “Leonardo Sciascia”, in piazzetta Brunetta Lucrezia Brunaccini 2.

Il vernissage si terrà sabato 11 aprile alle 17:00 e si aprirà con i saluti istituzionali e gli interventi di Vito Mauro, presidente della Pro Loco Ciminna APS, del critico d’arte Aldo Gerbino, del filosofo Tommaso Romano e del critico d’arte Massimiliano Reggiani, coordinati dalla giornalista Marianna La Barbera.

Prevista la presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella, di Vito Filippo Barone e Michele Avvinti, rispettivamente sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Ciminna, del sindaco di Burgio Vincenzo Galifo e di Mariano Merlino, direttore del Museo della Ceramica di Burgio.

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica con ingresso libero nei seguenti orari: martedì dalle 9:30 alle 13:30 e dal mercoledì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30.

Il sabato e domenica, invece, dalle 10:00 alle 17:00.

Un’occasione imperdibile per ammirare l’arte di Mario Lo Coco, le cui opere sono state esposte e apprezzate in tutto il mondo.

Le sue creazioni attualmente sono esposte nel Museo della Ceramica di Burgio, dove i “Culti Solari” costituiscono una collezione permanente di arte sperimentale, e a Ciminna dove, insieme alle opere degli ultimi dieci anni, è stata realizzata la prima retrospettiva dedicata all’artista siciliano originario di Monreale.