Trapani. Il pianoforte “On demand” di Francesco Parrino conquista il San Domenico

Bohemian Rhapsody incontra Tu scendi dalle stelle. È solo uno degli inaspettati accostamenti che hanno entusiasmato il pubblico del Complesso San Domenico, dove Francesco Parrino ha portato il suo pianoforte “on demand” per la Festa di Natale del Luglio Musicale Trapanese.

Il pianista da oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube ha regalato alla platea uno spettacolo che ha unito virtuosismo e partecipazione: composizioni originali, brani natalizi, colonne sonore e successi pop e rock riarrangiati per pianoforte.

Momento clou della serata, l’improvvisazione sulle richieste del pubblico. «Nella mia mente provo a mettere insieme il più possibile i temi – ha spiegato l’artista –. La sfida è accostare brani che magari non ci starebbero bene insieme e invece, con un po’ di giochi e ritocchi armonici, creare mash-up improvvisati che abbiano senso musicale».

Un approccio che nasce da una missione precisa: «È stato un lungo viaggio, partito nel 2011. Ho sempre voluto rendere il pianoforte più accessibile, sfatando l’idea che sia uno strumento aulico e dispendioso. Ho fatto del mio meglio per portare canzoni iconiche e colonne sonore famosissime alla portata di tutti, creando arrangiamenti a orecchio, senza spartiti, trascritti per sole due mani».

Diplomatosi con lode al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, artista ufficiale Steinway & Sons dal 2020 e presente nel catalogo “Steinway Spirio” con oltre 200 brani, Parrino guarda già avanti: «Scriverò un altro disco di brani originali, dopo il mio primo album Look Out Look In uscito il 30 ottobre. E poi nuove collaborazioni e, un domani, magari suonare con un’orchestra».

La 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese si chiude il 30 dicembre (ore 19:00) con “Auguri di Buon Anno” sempre al Complesso San Domenico a Trapani: musiche di Johann Strauss figlio nel bicentenario della nascita, orchestra dell’Ente diretta dal Maestro Mirco Reina.

I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o in loco il giorno dell’evento fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità.

La 77ª Stagione è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.

Partner: Airgest SpA, Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani, Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera, Liberty Lines e Federalberghi Trapani.

Media Partner: Rai Cultura.