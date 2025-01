In arrivo la seconda tempesta polare, cosa ci aspetta: previsioni meteo

Condividi questo articolo?

Temperature sotto la media come non accadeva da tempo

Inizia oggi l’inverno e lo fa con temperature decisamente sotto la media, come non accadeva da anni. Dopo la tempesta polare di ieri, venerdì 20 dicembre, un secondo nucleo gelido attraverserà l’Italia tra domani sera, domenica 22 dicembre, e lunedì 23 portando un ulteriore calo termico, vento e precipitazioni sparse.

In ogni caso la giornata di oggi sabato 21 dicembre sarà soleggiata salvo residui fenomeni all’estremo Sud, nevosi oltre i 900 metri: anche il vento si attenuerà. Il peggioramento della domenica inizierà già al mattino in Valle d’Aosta, con tanta neve su Alpi Pennine e Graie oltre i 400 metri, e sul versante tirrenico, specie in Sardegna. Nel corso della giornata poi nevicherà su tutte le Alpi di confine, si attiveranno venti forti su Alpi, Appennini e Sardegna, peggiorerà in parte anche in Pianura Padana e pioverà in modo diffuso dalla Toscana alla Campania con neve sulle montagne delle regioni centrali oltre i 900 metri. In serata, poi, ombrelli aperti anche in Calabria sottolinea iLMeteo.it.

Ma la seconda tempesta polare colpirà l’Italia soprattutto lunedì 23 dicembre portando nevicate fino a bassa quota sulla fascia adriatica, rovesci e addirittura temporali fuori stagione al Sud. Altrove le condizioni meteo saranno decisamente migliori, inaugurando un lungo periodo dal titolo ‘Italia divisa in due’: in pratica, da lunedì fino a giovedì 26 dicembre il Sud e il Medio Adriatico vedranno fasi instabili, fredde, con locali nevicate a bassa quota, vento frizzante e condizioni invernali; al Nord e sul medio-alto Tirreno prevarrà invece il sole seppur in un contesto freddino.

Il meteo di Natale

La notizia finale riguarda il ‘Bianco Natale’: quest’anno, dopo lunghi lustri d’attesa, ecco che il risveglio natalizio potrebbe essere nevoso (e non nervoso) con un soffice romantico manto bianco tra basse Marche, Abruzzo e Molise, con i fiocchi fino a bassa quota o addirittura lungo le spiagge adriatiche. Spiagge bianche per Natale, una meraviglia per grandi e piccini. Il Polo Nord viene a trovarci nei prossimi giorni, porta Babbo Natale e anche la neve.

Oggi, sabato 21 dicembre – Al Nord: sole, gelate, venti in attenuazione. Al Centro: nubi irregolari, venti di Grecale, freddo. Al Sud: migliora con nubi irregolari, venti forti da nord.

Domani, domenica 22 dicembre – Al Nord: peggioramento, venti in rinforzo. Al Centro: peggiora dal pomeriggio. Al Sud: peggiora entro sera.

Lunedì 23 dicembre – Al Nord: bel tempo, ventoso. Al Centro: neve a bassa quota sulle adriatiche, ventoso. Al Sud: maltempo con neve in collina.

Tendenza: da martedì Italia divisa in due, instabile al Sud e sul Medio Adriatico, qui con neve anche in pianura per il Santo Natale.