Gaza, “ecco la lista dei complici insospettabili di Hamas: 108 nomi Onu”

Il ministero degli Esteri israeliano ha inviato una lettera al capo dell’agenzia Unrwa, Philippe Lazzarini

Il ministero degli Esteri israeliano ha inviato una lettera al capo dell’Unrwa, Philippe Lazzarini, in cui si elencano i nomi di 108 dipendenti dell’Agenzia Onu per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi che sarebbero presunti terroristi di Hamas. Lo ha rivelato il quotidiano tedesco Bild, secondo cui nella lettera si afferma che i nomi fanno parte di una “lista più ampia” di operatori delle Nazioni Unite che sono sospettati di essere membri di Hamas o della Jihad islamica, ma che non sarà diffusa pubblicamente “per motivi di riservatezza”.

Per la Bild, secondo cui le accuse sollevano nuovi interrogativi sul finanziamento da parte di Berlino all’Unrwa, Israele chiede che i presunti terroristi vengano immediatamente licenziati.

