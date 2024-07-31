Un nuovo appuntamento culturale all’Antica Tonnara Bordonaro di Palermo, che ha scelto di dedicare la programmazione estiva ai talenti artistici più importanti del panorama contemporaneo. Sabato 3 agosto sarà la volta della palermitana Claudia Oliveri, protagonista dell’incontro dal titolo “Velatio”, in programma dalle 19:00 alle 21:00. Intervistata dalla giornalista Marianna La Barbera, ripercorrerà alcuni dei tratti più significativi dell’esperienza artistica compiuta fino a oggi. Nell’occasione, l’artista esporrà nove sue opere: “Visione astratta di quattro stagioni”, “Del mutevole essere delle donne”, “Nel fiume dei pensieri”, “Il rosso e il nero”, “Apnea”,…Leggi tutto
Mese: Luglio 2024
Etna in scena: Grande successo a Zafferana per i concerti di Cammariere e Concato in attesa di NOA
La perla dell’Etna si conferma città di cultura Un vero e proprio successo di pubblico per gli spettacoli del primo week end di Etna in Scena, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea che, anche quest’anno, continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo, con spettacoli sold out. La kermesse è partita con un bis di successi grazie alle straordinarie esibizioni di e , le cui performance hanno incantato il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’Etna, un inizio strepitoso per una…Leggi tutto
Erice annuncia il ritorno alla rassegna cinematografica all’aperto “Agosto al Cinema”
Il Comune di Erice annuncia il ritorno della tanto attesa rassegna cinematografica all’aperto “Agosto al Cinema”, fiore all’occhiello del programma Erice Estate 2024. Dal 5 agosto al 2 settembre, piazzetta San Giuliano si trasformerà in un incantevole cinema sotto le stelle, regalando ai residenti e ai visitatori un variegato cartellone con dieci serate di grande cinema. Quest’anno, la rassegna propone un viaggio attraverso il mondo della settima arte, con una selezione accurata di film che spaziano dalle commedie, ai musical e ai thriller. Il programma, pensato per soddisfare i gusti…Leggi tutto
Mafia, insabbiamento appalti del ’92: ex procuratore Pignatone indagato
L’accusa è per favoreggiamento L’ex procuratore aggiunto di Palermo ed ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Caltanissetta per favoreggiamento a Cosa nostra nell’ambito dell’inchiesta nissena sul presunto insabbiamento dell’inchiesta su mafia e appalti del 1992. Il magistrato è al Palazzo di giustizia di Caltanissetta deve essere interrogato. Nello stesso filone di inchiesta sono indagati anche l’ex pm del pool antimafia Gioacchino Natoli e il generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti. Natoli si è avvalso della facoltà di non rispondere.Leggi tutto
Francofonte: piano di recupero con il restauro del bassorilievo di Santa Maria degli Angeli
Ha preso avvio il piano di recupero del patrimonio storico-artistico locale con il restauro del bassorilievo di Santa Maria degli Angeli. I lavori sono stati affidati alla restauratrice, dott.ssa Daniela Scardaci, che sta svolgendo un’attenta attività per riportare il bassorilievo al suo antico splendore. A quanto pare, la prima testimonianza di questa scultura risale al 1658, quando si trovava sopra la porta della Terra o di Santa Venera, ovvero una porta carraia attraverso la quale si accedeva a quella che è oggi l’attuale Spoto Puleo. Probabilmente, il terremoto…Leggi tutto
CS|PITCH: un modello di inclusione ed empowerment per donne migranti a Palermo
Migliorare i processi di inclusione socioeconomica di donne migranti e favorirne l’interazione con la comunità locale, attraverso un modello per strategie di inclusione adattabili alle specificità dei diversi contesti locali. Lo scorso martedì 25 luglio, un panel di espertɜ dell’ambito migrazione e inclusione, si è riunito per discutere del modello PITCH e dei primi risultati ottenuti nel territorio palermitano. PITCH è un progetto che mira a stabilire un terreno comune europeo per sostenere l’attuazione di strategie locali di inclusione rivolte alle donne migranti, basate su un approccio personalizzato, partecipativo e…Leggi tutto
Conclusa la ventiseiesima edizione del Capo d’Orlando Blues 2024
Si è conclusa, come da programma, la lunga kermesse musicale dedicata al blues, dopo un tour che ha toccato i punti più suggestivi di Capo d’Orlando: dal piazzale Belvedere, con il duo Loro Malandro di Antonino De Luca e Leonardo Rosselli (22 luglio), e con il trio di Marco Zammuto (24 luglio), al prezioso concerto per chitarra di Daniele Mammarella svoltosi al tramonto in cima al promontorio del Capo, dove sorge il Santuario Maria SS. Di Porto Salvo. Il Festival si è spostato, quindi, nella suggestiva Villa Piccolo con lo…Leggi tutto
“La mamma dei fascisti è sempre in Cina”, bufera su autore Rai per post contro Meloni
La maggioranza insorge e fa quadrato attorno alla presidente del Consiglio: “Vergognoso, conferma che tele Meloni non esiste” Bufera su un autore Rai per un post che accompagna una foto della premier Giorgia Meloni insieme alla figlia all’arrivo in Cina. “La mamma dei fascisti è sempre in Cina” si legge nel post. La maggioranza insorge e fa quadrato attorno alla presidente del Consiglio. “Si trova in rete un post di tale Riccardo Cassini”, dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione di Vigilanza Rai, “in cui…Leggi tutto
Il progetto di Mcl Palermo: “Aiutiamo i giovani in difficoltà a prevenire l’isolamento sociale”
– Inclusione e valorizzazione, sono questi gli obiettivi del progetto “Sport sociale” promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori Triscele di Palermo. Lo sport diventa uno strumento di condivisione, inclusione e un’opportunità per rompere qualsiasi tipo di barriera sociale. “Per noi di MCL questa iniziativa rappresenta non solo una grande responsabilità ma anche un’opportunità per realizzare un grande progetto di inclusione basato su valori etici e morali” racconta Chiara Gennuso, responsabile regionale giovani del Movimento Cristiano Lavoratori. Le attività previste – tennis tavolo, judo e attività motoria – hanno avuto inizio lo…Leggi tutto
Mostra-Evento dedicata a B A N K S Y GAM – Galleria Arte Moderna a Catania
Successo di pubblico e di critica a Catania e anche nel territorio di Misterbianco, per la mostra-evento dedicata a Banksy. E’ la Galleria di Arte Moderna della città etnea, in via Castello Ursino 26, Catania, che sta accogliendo la mostra dedicata al più famoso tra gli “street artist”, della scena mondiale. Prodotta e organizzata, da “MetaMorfosi Eventi”, in collaborazione con “Demetra Promotion”, con il patrocinio del Comune di Catania, l’esposizione, curata dalla storica dell’arte, Sabina De Gregori, sta offrendo ai visitatori un vero e proprio viaggio tra le più iconiche…Leggi tutto
Schieramento di missili Usa in Germania: le ragioni di una mossa che sa di Guerra Fredda
Stati Uniti e Germania annunciano il dispiegamento di missili avanzati e Putin risponde con minacce di ritorsione Il mondo si trova di fronte a una nuova era di tensioni geopolitiche, e la recente decisione degli Stati Uniti di schierare missili a lungo raggio in Germania a partire dal 2026 rappresenta un punto di svolta cruciale nella strategia di deterrenza della NATO. La dichiarazione congiunta tra Washington e Berlino non solo evidenzia l’impegno americano verso i propri alleati europei, ma segna anche un’importante escalation nella corsa agli armamenti. Il piano di schieramento dei…Leggi tutto
Roma-Firenze, stop a tutti i treni. Ritardi e cancellazioni in tutta Italia
Ferma anche l’Alta velocità. Ferrovie: “Potenziata l’assistenza ai viaggiatori” Stop ai treni dell’Alta Velocità tra Roma e Firenze oggi 30 luglio 2024. Trenitalia rende noto nell’ultimo aggiornamento che “la circolazione è sospesa a Orvieto per la segnalazione di un incendio nei pressi della linea ferroviaria”. E’ stato “richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria”. “I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale”,…Leggi tutto
“Etnabook2024”: eventi speciali al Festival internazionale del libro e della cultura di Catania
Nomi illustri a Etnabook, da Alessandro Cecchi Paone consulente artistico al giornalista sportivo Fabrizio Biasin che ha scelto il festival per presentare il suo ultimo libro. La VI edizione di Etnabook – Festival Internazionale del libro e della cultura di Catania, si svolgerà dal 18 al 22 settembre al Palazzo della Cultura di Catania, quartier generale del festival e in altre location dislocate nell’hinterland. Siamo lieti di avere anche quest’anno all’interno del nostro team il professor Alessandro Cecchi Paone nel ruolo di consulente artistico. La sua presenza, già da diverse…Leggi tutto
Il duo milazzese “Out Offline” aprirà il concerto di Carmen Consoli al Teatro al Castello di Milazzo
Giovedì 8 agosto 2024, il duo milazzese Out Offline aprirà il concerto di Carmen Consoli al Teatro al Castello di Milazzo (ME). Le giovanissime Out Offline sono state chiamate ad aprire la data milazzese del tour di Carmen Consoli “TERRA CA NUN SENTI” al Teatro al Castello giovedì 8 agosto. Il set inizierà alle ore 21 e per l’occasione il duo presenterà sul palco i propri brani “Mai sola”, “171”, “Endless loop”, “Cicatrice allo specchio”, “Voci nella stanza” e “Chocolat”. Commentano le artiste «Avere la possibilità di aprire il concerto…Leggi tutto
Capo Peloro “Horcynus Festival”: l’attesa per la finale “Vedere la Musica”
La giuria è presieduta dal critico musicale e presentatore Carlo Massarini che parteciperà alla serata. Saranno proiettati i cinque videoclip finalisti e il vincitore del concorso si esibirà dopo la proclamazione. Sarà assegnato anche un premio del pubblico. E’ in pieno svolgimento a Capo Peloro la XXII edizione dell’Horcynus Festival che ha la direzione artistica di Franco Jannuzzi, Erfan Rashid, Giacomo Farina e Luigi Polimeni. Nella serata di oggi si concluderà “La Nueva Ola – Festival del cinema spagnolo e latinoamericano” curato da Federico Sartori e Iris Martín-Peralta: una partnership…Leggi tutto
Motta Camastra festeggia i 100 anni della signora Venera
di Gaetano Consalvo Arrivare a cent’anni è considerato un traguardo straordinario di saggezza, esperienza e longevità. Nella nostra piccola comunità, il centesimo compleanno è spesso visto come un evento eccezionale e viene celebrato con grande enfasi. Il raggiungimento dei 100 anni della signora Venera Lo Giudice va associato a significati culturali profondamente radicati nelle tradizioni di Motta Camastra. La celebrazione di questo ambìto traguardo raggiunge significati universali di ogni cultura riflettendo i valori e le credenze di tutta la valle dell’Alcantara. La signora Venera, lucidissima, ha accolto tutti mostrando riconoscenza…Leggi tutto
“Emma e il giaguaro nero” vince la 29esima edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos
Lo stesso film si è aggiudicato il premio alla memoria dedicato a Mons. Salvatore Cingari. Assegnati anche i Premi Naxos Cavalluccio Marino a personalità che si sono distinte nella cultura e nel sociale: Stello Vadalà, Gabriella Tigano, Giuseppe Carmeni e Massimo Caminiti. Con la serata delle premiazioni, si è conclusa la 29esima edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos (Messina). L’evento è stato ospitato nella storica sede dell’Oratorio Don Bosco. Le serate del Festival, che hanno registrato una grandissima partecipazione di bambini e ragazzi, sono state…Leggi tutto
Cristina Scuccia è in radio e disponibile in digitale “SE AVESSI”
È in radio e disponibile in digitale “SE AVESSI”, il nuovo brano di CRISTINA SCUCCIA Il video del brano, per la regia di Roberta Borgonovo. Pubblicato da AAR Music & Mu’s Anatomy e distribuito da Universal Music Italia, “Se avessi” è un brano autobiografico prodotto da Elvezio Fortunato e False e scritto da Duffy (Alessio Marullo), False (Iacopo Falsetti) e, per la prima volta, Cristina Scuccia. Cristina Scuccia ha deciso di affidarsi ai versi di una canzone per condividere tutte le emozioni provate, le domande poste e gli sfoghi…Leggi tutto
Stefano Massini inaugura la sezione “Oltremythos” del “Mythos Troina Festival”
La serata – evento “Massini racconta gli dèi” andrà in scena venerdì 2 agosto alle 21.00 al Loggiato di Sant’Agostino il via la nuova sezione Oltremythos che fa parte della rassegna Mythos Troina Festival diretta da Luigi Tabita. Venerdì 2 agosto alle 21.00 il suggestivo Loggiato di Sant’Agostino ospiterà la serata – evento Massini racconta gli dèi. Protagonista l’amato scrittore e raccontastorie, Stefano Massini, che è l’unico autore italiano nella storia ad essersi aggiudicato il Tony Award, l’Oscar del teatro americano. Compositore e “scompositore” di parole, di…Leggi tutto
Il premio cinematografico “Atena Nike” al Teatro Greco di Tindari il giorno 5 agosto
Il premio cinematografico Atena Nike, si conferma, per il terzo anno consecutivo, in una vera e propria kermesse artistico – culturale nella quale attori, professionisti del settore e cinematografi si incontrano per dare vita ad un momento di cinema ma anche di conoscenza dell’industria e della filiera cinematografica. La manifestazione, organizzata dal patron Fabio Saccuzzo e sotto la direzione artistica di Gabriella Carlucci, quest’anno, si terrà nello splendido scenario del Teatro Greco di Tindari (ME) il giorno 5 agosto. La serata della consegna dei premi, condotta da Antonella Salvucci e Dario Bandiera, è preceduta dalla proiezione dei progetti gara nelle giornate dal 30 luglio al 4 agosto con il…Leggi tutto