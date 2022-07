Ultime Covid Italia: 84.700 nuovi casi e 63 decessi. In Sicilia 7 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 84.700 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 luglio 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 63 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 325.588 tamponi, il tasso di positività è al 26%. Gli attuali positivi in Italia sono 965.564. In aumento i ricoverati. In totale i pazienti covid ricoverati con sintomi sono 7.035 (+205 da ieri) mentre sono 275 (+11) i pazienti in terapia intensiva. Sono complessivamente 958.254 le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 17.561.902 i dimessi e guariti mentre le vittime dall’inizio della pandemia sono 168.488.

IN SICILIA. Altre sette vittime e 7.097 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 27.923 tamponi processati. L’indice di positività si mantiene alto: 25,4%.

Mi piace: Mi piace Caricamento...