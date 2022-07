E’ “Boiling Point” di Philip Barantini il miglior film del Taormina Film Fest

Facebook



Boiling Point diretto da Philip Barantini vince tre premi, il Cariddi d’Oro per il miglior film, il Cariddi d’Argento per la regia e la Maschera di Polifemo all’attore protagonista Stephen Graham.

Maschera di Polifemo a Danica Curcic, migliore attrice protagonista per Baby Pyramid-

Anche l’Italia nel palmarès con Io e Spotty di Cosimo Gomez miglior film per la giuria popolare, con una menzione speciale per Michela De Rossi.

Dalla musica al cinema, Noemi regala brividi con una straordinaria performance piano e voce.

Protagonista sul palco del Teatro Antico il Premio Oscar Giuseppe Tornatore

che presenta il suo ultimo capolavoro Ennio nella serata di gala condotta da Anna Ferzetti.

è Boiling Point di Philip Barantiniil miglior film della 68ma edizione del Taormina Film Fest che vince anche la miglior regia conquistando gli ambiti Cariddi d’Oro e d’Argento. Un film cucinato con ottimi ingredienti: Stephen Graham interpreta Andy, un capo chef in un ristorante di lusso che lo vede combattere con problemi sia personali che economici e avere una notte piuttosto burrascosa dove sarà costretto ad affrontare la sua squadra e gestire la pressione del giorno più impegnativo dell’anno, l’apertura del suo nuovo locale. Il film, girato in un unico piano sequenza, ha ottenuto quattro candidature ai BAFTA, undici candidature e quattro premi ai British Independent.

Boiling Point è una produzione britannica di Ascendant Films e Burton Fox Films, in coproduzione con Three Little Birds, Matriarch Productions, Alpine Films, White Hot Productions, Insight Media Fund, Urban Way e Bromantics. Il film arriverà in Italia a settembre come primo film di Arthouse, il nuovo progetto editoriale dedicato al cinema d’essai di I Wonder Pictures e Valmyn.

Maschera di Polifemo alla migliore attrice Danica Curcic, intensa protagonista di Baby Pyramid di Cecilie McNair. Una straordinaria interpretazione in un film che tratta un tema spinoso come quello della procreazione assistita. L’attrice continua a rivelare una straordinaria capacità di restituire tutta la complessità emotiva e l’autenticità del suo personaggio.

Maschera di Polifemo anche per Stephen Graham – diventato uno dei migliori attori britannici – protagonista di Boiling Point ed eccellente attore capace di restituire al pubblico l’angoscia, lo stress, la fretta e l’ansia delle moderne dinamiche lavorative.

Con la sua straordinaria voce, Noemi apre la cerimonia di premiazione con una performance da brividi piano e voce: la cantante romana interpreterà Glicine presentata all’ultimo Festival di Sanremo e la cover di (You Make Me Feel Like) A Natural Woman di Aretha Franklin.

Oltre ai premi legati al concorso, il Festival celebra Premi Oscar e miti del cinema internazionale con il Taormina Award già consegnato nella serata di apertura a Francis Ford Coppola e che questa sera riceverà sul palco del Teatro Antico anche Giuseppe Tornatore: il suo Ennio pluripremiato e osannato dalla critica, saràpreceduto dall’esibizione musicale dell’Orchestra a Plettro Città di Taormina che eseguirà alcuni celebri brani del Maestro Morricone. Sul palco del Teatro Antico il violinista e compositore candidato al Golden Globe Carlo Siliotto che regalerà al pubblico il suo ricordo del grande Ennio Morricone.

Carismatiche e affascinanti, le splendide protagoniste del cinema che si alterneranno sul palco saranno la modella Mădălina Ghenea, l’attrice Elena Lietti el’attrice e regista siciliana Stefania Spampinato vincitrice del ‘Premio Wella’ di questa edizione.

La giuria composta dai critici cinematografici Pedro Armocida, Alessandro Cuk, Michela Greco, consegnerà il ‘Premio della Critica Italiana – SNCCI’ del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani a Boiling point. E ancora ‘Premio della Giuria Popolare’ a Io e Spotty di Cosimo Gomez – una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti Bros., Pier Giorgio Bellocchio, nelle sale dal 7 luglio e distribuito da Adler Entertainment – con menzione speciale per la protagonista femminile del film Michela De Rossi. ‘Taormina Arte Award’ a Ninni Panzera per la professionalità, l’impegno e la passione nei trentacinque anni di lavoro alla Fondazione Taormina Arte, ‘Premio Videobank’ alle maestranze dello spettacolo e ‘Premio Etna Comics’ a Davide Vigore per il cortometraggio Dream.

Questa sera viene inoltre consegnato il premio ENIT – Agenzia Nazionale del Turismoal film Piccolo Corpo di Laura Samani: ritira il premio lo sceneggiatore del film Marco Borromei. Questo film testimonia un cinema capace di celebrare il territorio e la bellezza del nord est del nostro Paese.

“Premi Oscar, identità femminile, scoperta di nuovi talenti, musica, documentari e animazione: Taormina Film Fest celebra tutto il cinema per tutti, riportando al Teatro Antico il grande pubblico. Una sfida vinta nella condivisione e in sinergia con il territorio: una città affacciata sul mondo, un festival aperto al futuro” – dichiarano i Direttori Artistici del Festival Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia.

Ancora un ringraziamento al supporto prezioso dei partner istituzionali, i media partner e gli sponsor di quest’anno. Rai Movie trasmetterà lo speciale dedicato a quest’edizione mercoledì 6 luglio alle 22.35. Un ringraziamento va anche al Maestro orafo Michele Affidato che ha realizzato i premi.

I Cariddi d’Oro, d’Argento e le Maschere di Polifemo sono stati assegnati dalla giuria presieduta dalla regista candidata all’Oscar Cristina Comencini e composta da Noemi, Marco Borromei, Massimiliano Gallo e Aleem Khan.

TUTTI I PREMI

CARIDDI D’ORO – MIGLIOR FILM

BOILING POINT di PHILIP BARANTINI

CARIDDI D’ARGENTO – MIGLIORE REGIA

PHILIP BARANTINI per BOILING POINT

MASCHERA DI POLIFEMO – MIGLIORE ATTRICE

DANICA CURCIC per BABY PYRAMID

MASCHERA DI POLIFEMO – MIGLIOR ATTORE

STEPHEN GRAHAM per BOILING POINT

TAORMINA AWARDS

FRANCIS FORD COPPOLA

GIUSEPPE TORNATORE

TAORMINA EXCELLENCE AWARDS

CAST, CREW e PRODUZIONE di TELL IT LIKE A WOMAN

Nella foto, “Boiling Point”,_Stephen Graham e Philip Barantini.

