Mareamico: “Crollata collina di Capo Rossello, inascoltati da mesi”

Alcuni massi si sono staccati dalla collina che ospita il faro di capo Rossello, nell’Agrigentino, precipitando sino alla spiaggia. A denunciarlo è Mareamico, che solo 8 mesi fa aveva allertato tutte le autorità agrigentine sul “serio rischio di crollo” che incombeva sulla spiaggia di lido Rossello per il cedimento del costone roccioso.

“Invece di ringraziarci per la segnalazione, siamo stati accusati di catastrofismo – spiegano dall’associazione ambientalista -. Ed oggi la collina è collassata, schiacciando pure diverse barche, che sostavano in spiaggia. Se questo fatto fosse accaduto in estate piangeremmo i morti”.

