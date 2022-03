Appuntamento domani con “Un Aperitivo per l’Impresa” a Camporotondo Etneo

Facebook



Shares

Networking e connessioni per i giovani che vogliono fare impresa

Domani, venerdì 1° aprile, alle ore 19.00, il Centro per l’Impresa Giovanile di Camporotondo Etneo organizza un “Aperitivo per l’Impresa” negli spazi in via Luigi Capuana 10 – Piano Tavola.

Un momento di networking tra giovani aspiranti imprenditori e professionisti del settore, che per l’occasione approfondiranno la Call for Ideas“Costruisci il tuo futuro al Sud, diventa Imprenditore e trasforma idee in azioni concrete!” lanciata nei giorni scorsi con l’obiettivo di intercettare il desiderio dei giovani di fare impresa con uno sguardo attento alla sostenibilità dei territori.

Opportunità e futuro al Sud, questo il terreno comune del Centro per l’Impresa Giovanile di Camporotondo Etneo che mette a disposizione strumenti per fare impresa, un Luogo dove i giovani potranno contaminarsi, progettare insieme, scambiarsi know-how e competenze specifiche. Ma anche un percorso di formazione pensato su misura per trasformare le proprie idee in un progetto d’impresa avvincente, che funziona, che genera futuro e quindi mette in moto nuove economie.

Le migliori idee che si candideranno alla Call parteciperanno a Hackathon per l’Impresa, ovvero una giornata dedicata in cui costruire il business model canvas, definire in maniera concreta il posizionamento sul mercato e tutti gli elementi che rendono le imprese competitive e sostenibili.

Tutti i dettagli in occasione dell’Aperitivo per l’Impresa; l’appuntamento sarà gratuito ma è necessaria la prenotazione su Eventbrite: https://bit.ly/aperitivoperimpresa

Il Centro per l’Impresa Giovanile di Camporotondo Etneo è un progetto promosso dalla cooperativa sociale Mosaico, Centro di Prossimità di Fondazione Èbbene, in collaborazione con il Comune di Camporotondo Etneo, il Consorzio Sol.Co. e realizzato con il know how di Spazio 47. Il progetto si inserisce nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018 finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...