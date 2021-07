Dal 20 luglio Jazz Festival di Zafferana: il “Respiro del Vulcano”

Facebook



Giunge alla seconda edizione il Jazz Festival di Zafferana, nato quasi per caso nel 2020, per poter svolgere l’attività concertistica di Catania Jazz sospesa per il Covid. Il grande successo di pubblico della prima edizione ha determinato la decisione di continuare, dando al festival una precisa connotazione. Così, a partire da questa edizione, Catania Jazz dà vita ad un festival originale interamente dedicato al jazz del Mediterraneo. Questo sarà il ‘Respiro del Vulcano’ dal 2021 e per gli anni a seguire.

La rassegna inaugura il 20 luglio con il fisarmonicista pugliese Vince Abbracciante e Javier Girotto, cui segue il concerto della sassofonista francese Sophie Alour che proprio nel Mediterraneo colloca le sue composizioni avvalendosi dell’oud straordinario dell’egiziano Mohamed Abozekry; il suo settimo e ultimo album, ‘Enjoy’, ha vinto nel 2020 il premio come miglior album in Francia e viene presentato in anteprima ed esclusiva italiana proprio a Zafferana Etnea. A seguire, due altre esclusive, in programma il 21 luglio: il pianista palestinese Faraj Suleiman e il trio greco-cipriota della pianista Tania Giannouli. Il 22 luglio è di scena il concerto-solo dell’israeliano Amir Gwirtzman con i suoi 25 strumenti a fiato, cornamusa orientale inclusa; a seguire, in prima nazionale l’ultimo lavoro della cantante e compositrice siciliana Daniela Spalletta col suo ultimo lavoro ‘Per Aspera Ad Aspra’ realizzato con quintetto e quartetto d’archi.

Nei giorni successivi il Festival offre il palcoscenico alle produzioni di altre due musiciste tra le più importanti del panorama siciliano, ma non solo. Il 23 luglio Rosalba Bentivoglio, con il suo quintetto e la danzatrice butoh Valeria Geremia, presenta Suoni di Pietra Lavica’, sua produzione originale per Zafferana Jazz Festival, mentre il 24 luglio sul palco dell’Anfiteatro andrà in scena la prima nazionale assoluta de ‘I Siciliani’, album scritto a quattro mani dalla pianista messinese Cettina Donato e dall’attore Ninni Bruschetta. Infine, nelle sere del 22, 23 e 24 luglio, le strade e le piazze di Zafferana vedranno l’esibizione della Size 46 Street Band.

