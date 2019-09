Facebook



Sarebbe già fuori dalla corsa a candidato presidente della regione Umbria, Andrea Fora per la tornata elettorale del 27 ottobre. Il patto civico, di cui abbiamo accennato ieri dalle pagine di questo giornale, infatti escluderebbe Fora dalla corsa dal momento stesso in cui Luigi Di Maio ha teso la mano all’alleato nazionale chiedendo però che tutti si faccia un passo indietro. In sintesi: o candidato condiviso o ognuno per la sua strada in Umbria.