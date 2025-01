La giovanissima Annagiulia Mulè di Caltanissetta prima al UK Open Dance Festival

Condividi questo articolo?

Annagiulia Mulè, giovanissima danzatrice nissena, si è imposta ancora una volta nella danza artistica. Partecipando al United Kingdom Open Dance Festival che si è volto a Bournemouth nel Regno Unito dal 20 al 25 gennaio e portando a casa il titolo di campionessa internazionale di Pro AM e arrivando prima anche nel Singol Latin.

Allieva della Dance Lab Studio di Caltanissetta, Annagiulia Mulè, 12 anni, è preparata dai due maestri Debora Macaluso e Davide Fumagalli, molto bravi nella preparazione della giovane atleta, sia da un punto di vista tecnico che da quello emotivo. Due le discipline cui la giovane nissena ha partecipato: Pro AM e Singol Latin. Il settore Pro AM è costituito da ballerini professionali e amatoriali e in questa categoria la giovane Annagiulia è al momento l’unica ballerina nissena a partecipare. In questa disciplina Annagiulia ha conquistato il primo posto, meritando il titolo di campionessa internazionale per la gioia dei suoi genitori che l’hanno sempre incoraggiata e sostenuta.

Inoltre ha gareggiato anche a una competizione di Solo Latin under 16, confrontandosi con oltre 100 ballerini di altissimo livello e qualificandosi ben due volte fra i primi dodici finalisti.